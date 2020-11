Tifone Vamco: l'uomo che sfida le strade allagate per salvare un cane intrappolato

Ha sfidato l’acqua alta due metri per portare in salvo un cane rimastro intrappolato in una casa allagata. È successo a Marikina, una delle città delle Filippine maggiormente colpite dalla furia del tifone Vamco. L’impresa è documentata in un video che sta girando molto in rete. Nel filmato si vede l’uomo soccorrere l’animale che abbaiava disperato per poi trascinarlo al sicuro verso un edificio più alto.

Come riferisce l’agenzia Nova, il tifone Vamco ha toccato terra nella provincia di Quezon, a sud della capitale Manila, per tre volte a partire da ieri. Si tratta della 21ma perturbazione ciclonica a colpire le Filippine dall'inizio del 2020. I venti di Vamco avrebbero raggiunto una velocità di 155 chilometri orari e folate sino a 255 chilometri orari. Vamco dovrebbe superare le Filippine nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto riferito dal portavoce regionale della protezione civile Gremil Alexis Naz, a circa 50mila persone che vivono sul percorso del tifone è già stato ordinato di lasciare le loro abitazioni.