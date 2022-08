Folle manovra in autostrada: il tir fa un'inversione a U

Manovra azzardatissima all’altezza del casello di Genova-Aeroporto il 23 agosto poco prima delle 20: un tir e poi un auto in arrivo da Voltri hanno effettuato un salto di carreggiata in direzione ponente prima di una galleria. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Sampierdarena e di Ovada. Gli agenti della polstrada hanno ritirato la patente ai due conducenti che sono stati anche sanzionati. È stato inoltre disposto il fermo per entrambi i mezzi