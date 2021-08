Tokyo 2020, l'Italia chiude con 40 medaglie: una ogni giorno

Tokyo, 8 ago. (askanews) - "La medaglia più bella? Difficile dirlo, si rischia di fare torto alle altre, ma quella della steffetta 4x100 rappresenta la forza di tutto il Paese e questo significa molto". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò parlando alla stampa a Casa Italia per tracciare un bilancio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020.

Gli azzurri hanno chiuso l'olimpiade con il record di medaglie per l'Italia in una sola edizione: 40 (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), salendo sul podio tutti i giorni.

"Unico rimpianto - ha concluso Malagò - per Alice Sotero nel Pentathlon, una gara massacrante che si svolge in poche ore. È arrivata quarta ma era seconda a pochi metri dall'arrivo, in una disciplina che esiste solo nel mondo olimpico, in termini di forza e visibilità. Le ho detto di guardare avanti che a Parigi si va a riprenderci gli interessi di quello che ci siamo persi qua".