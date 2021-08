Tom Daley, il campione olimpico che fa l'uncinetto durante le gare a Tokyo 2020

Il lavoro a maglia per Daley è una passione così grande che l'atleta l'ha raccontata anche nell'intervista rilasciata subito dopo aver vinto l’oro, spiegando come il suo hobby lo abbia aiutato a rilassarsi durante la preparazione alle Olimpiadi. E l'immagine, scattata durante la finale del trampolino femminile dai tre metri, sta rimbalzando sui social network.

Il campione di tuffi ha anche un account Instragram, "Made with love by Tom Daley", in cui mostra ai follower le sue coloratissime creazioni. Incurante degli hater, che in passato lo hanno preso di mira dopo il coming out fatto nel 2013, Daley non ha paura delle telecamere e subito dopo la vittoria ha fatto quello che si sentiva di fare: lavorare a maglia. E ancora una volta le Olimpiadi di Tokyo mandano al mondo intero un messaggio di inclusività.