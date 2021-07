La Cina ha presentato un nuovo treno a levitazione magnetica (maglev) progettato per avere una velocità massima di 600 km/orari, rivendicandolo come il veicolo terrestre più veloce al mondo. Il treno "del futuro" diventa realtà dopo 5 anni di ricerche e ha debutatto in pompa magna nella città costiera di Qingdao.