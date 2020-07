Turchia, Santa Sofia disinfettata dopo la preghiera

Milano, 27 lug. (askanews) -

Le grandi folle continuano a visitare Hagia Sophia dopo la sua trasformazione in moschea. Come si vede in queste immagini il comune di Istanbul sta effettuando operazioni di disinfezione per impedire la diffusione del coronavirus. La trasformazione da museo a moschea di Santa Sofia, voluta dal capo di stato turco, è stata accolta con grandi critiche da parte dell'opinione pubblica mondiale, alla luce del significato complesso del tempio.