Lo fermano per un controllo, lui si ribella: colpito mentre è a terra

L'intervento di polizia e carabinieri in una piazza. L'uomo era stato fermato ma è andato in escandescenze

Le forze dell'ordine lo fermano, lui dà in escandescenze al punto che, per fermarlo, servono sei uomini fra polizia e carabinieri. Il fermo è stato poi registrato e diffuso sui social, dove si vede anche un agente della polizia arrivare mentre l’uomo è già a terra e colpirlo con delle manganellate.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa in una parte centrale dei Trento. Erano le 20 circa quando, in piazza della Portella, l’uomo è stato fermato. A quel punto è partita la follia. Ha dato in escandescenze e sono intervenuti sei uomini delle forze dell'ordine che hanno faticato a tenerlo a terra. Uno degli agenti estrae anche il manganello e lo utilizzerebbe per colpire la mano dell'uomo e impedirgli di prendere la pistola dalla fondina di uno dei carabinieri.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato fermato nei giorni scorsi per danneggiamenti e resistenza. Il tribunale, ritenendolo pericoloso, ne aveva quindi stabilito il ricovero in una struttura per persone con problemi psichiatrici, dove però non è mai entrato perché non c'era posto.

Intanto però le immagini hanno fatto il giro del web dopo che il video era stato diffuso dal canale Facebook “Welcome to Trento”. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo la chiamata di alcuni commercianti, che denunciavano la presenza di quest’uomo che avrebbe cercato di aggredire i passanti e anche alcune persone nella piazza.

L'uomo è stato caricato in una volante ed è stato portato in Questura, dove ha provocato altri danni. Gli agenti hanno poi dovuto chiamare il 118 perché l'uomo minacciava atti di autolesionismo mentre si trovava in cella di sicurezza. L'uomo è stato nuovamente rimesso in libertà questa mattina e la Questura sta collaborando con l'azienda sanitaria provinciale e il Comune per trovare un luogo idoneo a ospitare l'uomo.

