Il vaccino dopo la vittoria agli Europei per Belotti, Jorginho, De Rossi e Evani

Dopo la vittoria della nazionale italiana agli Europei di calcio una delegazione di giocatori, rientrati questa mattina a Roma, si è recata all'ospedale militare del Celio per il richiamo al vaccino anti Covid. Ad accoglierli anche il commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Tra i calciatori presenti Andrea Belotti, Jorginho e per lo staff Daniele De Rossi e Alberico Evani.