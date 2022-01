"Grazie agli eroi del nostro tempo": il video omaggio agli operatori sanitari

"La sentenza del Tar del Lazio riporta finalmente la figura del medico al centro della lotta al Covid19 restituendogli completamente quegli strumenti di responsabilità e obblighi per i quali ha prestato giuramento”. Così il dottor Fausto D'Agostino, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per la lotta contro il Covid, anestesista rianimatore e ideatore del video omaggio agli operatori sanitari, ha commentato la sentenza con cui il Tar del Lazio ha annullato la circolare sulle terapie domiciliari Covid bocciando così le linee guida del ministero della salute sulla cosiddetta "vigile attesa".

In pratica la sentenza stabilisce che siano i medici a decidere come trattare i pazienti Covid. Questo perché, per il tribunale amministrativo, il contenuto della nota ministeriale con la quale si prevede una "vigilante attesa" nei primi giorni della malattia e la somministrazione di Fans e Paracetamolo "si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale", ponendo indicazioni di non utilizzo di farmaci.

“Le linee guida del Ministero hanno spinto affinchè i medici di base andassero verso l'assistenza ospedaliera e non domiciliare come dovrebbe essere. – ha spiegato ancora D’Agostino - La scelta di orientare la strategia Covid19 verso i vaccini piuttosto che verso una terapia adeguata anche domiciliare è stata segnata anche dal fatto che i medici non avevano delle tutele, avevano dei protocolli rigidi, quelli ministeriali, da seguire. Non avendo la possibilità di curare i pazienti a domicilio non si sono sperimentate in modo adeguato le terapie del caso. I medici hanno dovuto seguire, come è giusto che sia, le indicazioni e i protocolli ministeriali. Forse sarebbe stato assai utile ascoltare di più i medici in prima linea, far tesoro della loro esperienza e favorire in qualche modo anche un protocollo di terapie. Diciamo che il Ministero, in questo frangente, ha ascoltato poco la scienza e l'esperienza dei medici che comunque hanno curato a domicilio quei pochi pazienti”.

Intanto però oggi, con decreto monocratico, il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza.