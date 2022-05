La notte giallorossa di Roma: i festeggiamenti per la vittoria della Conference league

Caroselli, cori, lacrime di gioia e abbracci. Per qualcuno anche un bagno (in mutande) in una delle fontane di piazza del Popolo che, per l’occasione, si è tinta dei colori giallorossi. E’ la grande festa dei tifosi romanisti per l’impresa messa a segno dalla squadra di José Mourinho a Tirana, dove la Roma ha vinto la Uefa Conference League contro gli olandesi del Feyenoord per 1 a 0.

Dallo stadio Olimpico, dove a seguire la partita c’erano 50mila tifosi davanti ai maxischermi, a piazza del Popolo. Ma anche davanti al Colosseo e dentro il Circo Massimo dove la festa ha proseguito fino a notte inoltrata. “L’aspettavamo da anni, da troppo - dicono i tifosi -, grazie Mourinho, grazie ragazzi”.