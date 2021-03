Diario dall'isola che, per un breve periodo, ha vissuto (quasi) come fossimo pre-pandemia

La Sardegna, con lo scorso monitoraggio dell'Iss, è tornata in zona arancione, dopo aver saggiato, per un breve periodo, la zona bianca: pochissime limitazioni (solo distanziamento sociale), bar e ristoranti aperti. Ecco come è stato, seppur per poco tempo, tornare (quasi) alla vita pre pandemia.