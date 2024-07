È morta l'artista Alba Gonzales, apprezzata da Ennio Morricone e Silvio Berlusconi

È scomparsa all'età di 85 anni la cantante lirica, ballerina, artista italiana Alba Gonzales, nota per essere stata una delle scultrici più apprezzate da artisti come Ennio Morricone e Nino Manfredi. Anche Silvio Berlusconi era tra i suoi più grandi ammiratori arrivando a commissionarle ben sette opere per il “labirinto della Libertà”, nel parco di Villa Certosa.

Nata a Nata a Roma nel 1939, da papà di origini spagnole e mamma di origini siciliane, Alba ha perso la vita dopo una lunga malattia nella città in cui è cresciuta, si è diplomata e che le ha permesso di vivere delle sue più grandi passioni. E se gli amanti dell'arte la ricordano per la sua brillante carriera da scultrice, in realtà Alba ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell'arte dedicandosi alla lirica e alla danza. È stata, infatti, prima ballerina e solista in diversi spettacoli dopo il diploma all'Opera di Roma con l'etoile Attilia Radice.

Alba, nel 1964 ha abbandonato il mondo della danza per sposarsi con Giuseppe Pietrantonio da cui ha poi avuto due figlie ed è da questo periodo che la sua carriera artistica vira verso il mondo della scultura che, col tempo, fu quello che le regalò più soddisfazioni. Sono diversi, infatti, i collezionisti privati che posseggono le sue opere da Silvio Berlusconi che ha sette sculture in bronzo a Villa Certosa ad Alberto Bevilacqua fino a Ennio Morricone e molte le città italiane che espongono come patrimonio cittadino alcune sue statue come l'Aquila, Fiumicino, Lucca.

Artista a tutto tondo, Alba è stata protagonista di numerosissime esposizioni nella sua lunga carriera, sia in Italia - da Roma a Ravello a Palermo - che all'estero in città come New York, Miami, Bruxelles per citarne solo alcune.

Inoltre il suo impegno per la promozione dell'arte è stato importante. Alba, infatti, aveva fondato anche il premio Pianeta Azzurro dedicato a personalità della cultura, della musica, della fotografia e del giornalismo.