Ali Campbell con gli UB40: la storica band pop-raggae in concerto in Italia

UB40 feat. Ali Campbell in Italia con un unico appuntamento, giovedì 18 luglio saranno protagonisti a Valmontone Oultet (RM). Nel corso della propria carriera iniziata negli anni ’80, ha venduto oltre 70 milioni di dischi: gli UB40 feat. Ali Campbell riporteranno gli spettatori a quelle atmosfere pop-reggae senza tempo che li hanno resi, ancora oggi, indimenticabili.

Ali Campbell, alimentato dalla voce che ha portato gli UB40 a 70 milioni di dischi venduti e a più di cinquanta successi nelle classifiche del Regno Unito, porta di nuovo nel mondo un po' di allegria reggae di cui c'è tanto bisogno, portando l'ultima incarnazione della sua straordinaria band sui palchi più importanti del mondo. Forte di un'eredità che risale a 45 anni fa, agli anni della sua formazione nei quartieri poveri di Birmingham, l'ensemble itinerante del cantante e chitarrista Ali rimane la realizzazione più autentica dell'obiettivo originario degli UB40 di promuovere il reggae in tutte le sue forme.

"Credo di avere la migliore band reggae del mondo, e su questo non ci piove", dice Ali. Sono tutti musicisti esperti, che hanno trascorso tutta la loro vita in band professionali, e mi sento così sicuro con loro. Possiamo suonare nel Regno Unito, in Africa o in un'isola come le Fiji, e la gente sarà entusiasta. Gli ultimi anni sono stati difficili per molte persone. C'è molta oscurità nel mondo. Ho perso amici cari molto prima del tempo. Ma la vita va avanti e questo gruppo sembra lasciare una buona atmosfera ovunque suoniamo".

Cover di classici reggae e brani originali

Per Ali, che ha iniziato una nuova era quando ha lasciato la formazione originale della band nel 2008, non c'è carenza di materiale da cantare dal vivo. Uno spettacolo tipico comprende cover di classici del reggae come Cherry Oh Baby, Please Don't Make Me Cry, Kingston Town e Red Red Wine - tutte tratte dalla serie di grande successo Labour Of Love - e brani originali più recenti come Unprecedented, dall'omonimo album del 2021. "Suoniamo i successi, perché è quello che la gente vuole sentire", continua. Abbiamo sviluppato questo set per 16 anni, tornando gradualmente nelle grandi arene. Ci sono festival reggae come il Rototom Sunsplash, a Benicàssim, e il Reggae By The River, in Nuova Zelanda, che erano piccoli quando abbiamo iniziato a suonarli. Ora sono eventi più grandi. Sono cresciuti insieme a noi".

Molti dei musicisti della band di Ali, composta da nove elementi, sono con lui da anni, come il bassista Colin McNeish, il batterista Paul Slowly, il trombettista Colin Graham e il tastierista Michael Martin. Quest'ultimo ha condiviso per la prima volta il palco con Campbell negli anni Ottanta. All'epoca, ancora adolescente, Michael faceva parte della Burning Spear live band di Winston Rodney. Un'aggiunta più recente è il batterista e maestro di cerimonie dal vivo Frank Benbini, che suona anche con i Fun Lovin' Criminals.

Negli ultimi concerti, purtroppo, non sarà presente l'inimitabile figura di Astro, il tostapane, trombettista e percussionista “sing-jay” della band, scomparso a soli 64 anni nel novembre 2021 dopo una breve malattia. Amico e compagno di band di Ali da una vita, Astro era stato al fianco del cantante, con una pausa di soli sei anni, per tutta la loro carriera. L'album Unprecedented, pur oscurato dalla sua morte, è stato anche un giusto ricordo. Astro ha lasciato un vuoto che non potrà mai essere colmato", dice Ali. "Non possiamo più suonare canzoni di Astro come Rat In Mi Kitchen o Version Girl. Aveva uno stile così unico che non si poteva trovare qualcuno che lo sostituisse. Non avrebbe funzionato. Aveva un amore per la melodia che lo distingueva dagli altri MC reggae. Agli esordi degli UB40 era poco utilizzato, ma si è fatto notare in brani come Rat In Mi Kitchen. Lo abbiamo usato molto di più negli album Unprecedented e A Real Labour Of Love. Ha fatto più cori ed è stato più coinvolto nelle registrazioni, soprattutto quando siamo andati in Giamaica per alcune sessioni di Unprecedented. Mi sento fortunato ad aver trascorso quel periodo con lui".