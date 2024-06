Bad Boys 4: Ride or Die, Will Smith e Martin Lawrence sono una coppia (ancora) irresistibile

Bad Boys 4: Ride or Die

L’estate cinematografica inizia all’insegna del divertimento e dell’azione spettacolare con l’uscita nelle sale italiane, giovedì 13 giugno, di Bad Boys: Ride or Die, nuovo capitolo della saga action-comedy con Will Smith e Martin Lawrence. Il quarto film della serie di gran successo è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures e diretto da Adil e Bilall. Al fianco dei due scatenati protagonisti, che tornano a vestire i panni di Mike Lowry e Marcus Barnett, il cast vede anche Vanessa Hudgens nel ruolo di Kelly, Alexander Ludwig in quello di Dorn, Paola Nuñez nel ruolo di Rita, la capitana dei due Bad Boys, Eric Dane che è Banker e Jacob Scipio nel ruolo del figlio “ritrovato” di Mike, Armando.

Bad Boys 4: ride or die, la trama

Passano gli anni, ma Mike e Marcus continuano a vivere le loro giornate andando a caccia di cattivi per le strade di Miami. Tra macchinone, belle ragazze, inseguimenti mozzafiato, sparatorie, il loro tran tran è sempre lo stesso, finché non accade qualcosa che cambia le carte in tavola. Mentre Marcus deve vedersela con le conseguenze della sua folle dieta a base di snack, Mike scopre che l’amato capitano Howard, ucciso in missione davanti ai suoi occhi, è accusato di essersi fatto corrompere dai temibili cartelli della droga. A poter svelare la verità è Armando, il figlio naturale di Mike Lowry, trafficante e finito in prigione a scontare la sua pena.

Ma mentre i due Bad Boys cercano la verità, si ritrovano improvvisamente dall’altra parte della barricata, quella dei cattivi, e con una gigantesca taglia sulla testa che ingolosisce tutti i criminali della città che si metteranno alle loro calcagna insieme agli ex colleghi della polizia e alle truppe dell’esercito guidato da chi ha un conto personale da saldare con Armando, nel frattempo “arruolato” dai due protagonisti ormai fuggitivi. L’unica speranza di salvezza? Smascherare i veri corrotti che fanno affari con i trafficanti dall’interno dell’establishment.

Bad Boys 4, una grande coppia di protagonisti, azione sfrenata e comicità senza fronzoli: un film che non tradisce le aspettative

E’ arrivata finalmente l’estate e un film come Bad Boys 4: ride or die, ce lo meritiamo tutto. Parliamo del più classico dei film di azione old school, che non tradisce se stesso né il pubblico che andrà in sala aspettandosi degli ingredienti precisi, quelli che hanno dato vita a una formula vincente da 30 anni e, per fortuna, li troverà tutti.

L’inarrestabile coppia di protagonisti, che mixa la fisicità necessaria a reggere i più incredibili inseguimenti e scontri a fuoco, con battute fulminanti e capaci di provocare corpose risate, rimane la cosa migliore e il centro gravitazionale anche di questa quarta avventura. Sebbene infatti, i personaggi siano molti e la carne al fuoco non manchi anche come linee narrative che viaggiano parallele alla principale, anche Bad Boys: ride or die poggia totalmente sulla coppia di gran personalità formata da Mike Lowry e Marcus Barnett, con i loro ruoli reciproci, quello dell’eroe audace e che non disdegna l’andare fuori dalle regole in caso di necessità, e quello del compagno altrettanto folle ma più morbido e pasticcione, che questa volta troviamo anche “illuminato” da un’esperienza ultraterrena che nutre di nuova linfa i dialoghi comici tra i Bad Boys.

Come si conviene, ovviamente, la battaglia dei due protagonisti non è solo per salvare la loro pelle, ma per salvare tutto il (loro) mondo: compagne, figli, famiglia, amici, tutti sono sotto la minaccia dei cattivi e tutti contano sull’intervento salvifico dei due imperfetti eroi.

Non mancano quindi i passaggi più introspettivi, soprattutto quelli che riguardano la linea narrativa secondaria che vede protagonisti Mike e il figlio Armando. Ma più di tutto, anche in questo Bad Boys:ride or die, domina il divertimento che questa saga scanzonata, a 30 anni dall’uscita del suo primo capitolo, è ancora in grado di garantire allo spettatore che arrivi in sala con l’intenzione di godersi un’ora e mezzo di intrattenimento disimpegnato e spettacolare. Un film che, nel suo essere fedele a quelli che lo hanno preceduto, non delude tra inseguimenti, incendi, sparatorie, combattimenti corpo a corpo, alligatori giganti, cattivi cattivissimi, trafficanti, politici corrotti, doppiogiochisti, criminali assetati di denaro, spietati sicari e confronti generazionali. Un film perfetto per iniziare con leggerezza e soddisfazione l’estate in sala.

Voto: 7