Oscar 2024: Billie Eilish canta "What Was I Made For?" e commuove tutti, la performance è da brividi

Billie Eilish ha letteralmente commosso tutti al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte degli Oscar 2024. La cantante 22enne, tra le principali icone pop al mondo e tra i candidati all'Oscar nella categoria di Miglior Canzone Originale nel film Barbie con il brano What Was I Made For? ha fatto piangere tutti i presenti alla cerimonia di premiazione dei 96esimi premi Oscar con una performance da brividi del brano tratto dal film di Greta Gerwig.

Eilish, infatti, si è esibita in una performance molto intima e minimalista con la sua sola voce accompagnata al piano da suo fratello Finneas. Un momento davvero emozionante non solo per i presenti alla cerimonia ma anche per chi, da casa, sta seguendo la diretta degli Oscar. Con una voce incantevole, una interpretazione intima e fortissima, quasi sussurrata, gli occhi chiusi e una canzone che da sola è in grado di arrivare al cuore, Billie Eilish ha saputo mostrare il suo talento ancora una volta e ha fatto piangere proprio tutti.

Si è commossa Margot Robbie, ha pianto Greta Gerwig e non solo. Chiunque al Dolby Theatre si è lasciato scorrere una lacrima in viso e si è alzato per una standing ovation che ha fatto commuovere la stessa Billie.

Un momento emozionante e forse, uno dei più belli finora degli Oscar 2024 che diventerà non solo virale ma anche memorabile.