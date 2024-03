Bob Iger e quelle dolorose scelte per risollevare Disney e Marvel

Bob Iger è tornato al vertice della Disney dal novembre del 2022, per risollevare le sorti del colosso in crisi

Tempo di decisioni difficili per Bob Iger, il CEO della Disney. Intervenuto alla Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom a San Francisco, Iger ha fatto capire che non ho avuto alcuna remora nell'intervenire nel ciclo produttivo e produttivo, ma soprattutto nel cercare di sfrondare quei progetti che, a sua detta, apparivano ormai privi di garanzie per quello che riguarda i risultati al botteghino. Lì è dove la Disney e la Marvel negli ultimi due anni hanno conosciuto una serie di tracolli non indifferenti. Ma basterà tutto questo ad invertire la rotta?

La necessità di rivedere strategie e produzioni per il futuro

"Devi eliminare le cose in cui non credi più, e non è facile in questo settore, perché o hai iniziato, o hai dei costi sommersi, o si tratta di un rapporto con i tuoi dipendenti o con la comunità creativa", ha detto Bob Iger. "Non è una cosa facile, ma bisogna prendere decisioni difficili. Noi abbiamo fatto queste scelte difficili". Parole chiare e senza alcuna possibilità di fraintendimento quelle di Bob Iger, richiamato in tutta fretta a novembre 2022 dalla Disney per rimediare ad una pericolosa china, che vede la macchina da guerra capace di dominare i botteghini per più di un decennio, sempre più in calo vistoso. Via Bob Chapek, via la Alonso, più potere a Kevin Feige, riduzione della centralità dello streaming di Disney+ (che tuttora è un buco nero economico e in costante affanno) e via a studiare strategie per rilanciare il mercato audiovisivo, che si pensava avrebbe fruttato e invece è diventato un motore che arranca.

L’universo di Star Wars, il MCU sul piccolo e grande schermo, i film della Pixar e quelli direttamente della Casa di Topolino… tutti questi sono stati oggetto di rimaneggiamenti ed esami approfonditi. “Non abbiamo pubblicizzato la cosa” ha detto Iger “ma abbiamo già abbandonato alcuni progetti che non ci sembravano abbastanza forti”. E vorrei anche vedere, viene da rispondere a Bob Iger, guardando al disastro fatto con Red, Lightyear, Elemental, Strange World, Wish, Encanto, Eternals, Shang-Chi, Black Widow, Ant-Man 2. The Marvels, uscito pochi mesi fa, è stato l’ultima goccia per Iger, un disastro di incassi ma soprattutto critica. Già poco tempo fa si era esposto, ricordando a tutti che bisognava puntare di più sull'intrattenimento e meno sui messaggi inclusivi ed impegnati.

Il riferimento era tutto per La Sirenetta, il divisivo live action che tanto presumeva di sé e si è era fatto forza in questi anni di un tambureggiante distacco dall'originale, pensando così di affascinare la nuove generazioni. Invece il film si è rivelato un fiasco al botteghino, paradossalmente fuori dal mercato occidentale. Detto fatto, Biancaneve, altro Live Action già al centro del mirino da diverso tempo per scelte narrative radicali, ha visto la protagonista Rachel Zegler correggere il tiro sul capolavoro del 1937. Lo aveva sovente maltrattato in molte dichiarazioni, definendole retrogrado, attirandosi le ire dei fan. Ma forse è già troppo tardi, anche perché Iger si è fatto forza di un altro elemento nelle sue analisi: i trend social. Lì si capisce già molto oggi su quanto e se un film funzionerà e le prospettive non sono buone. Ma non è detta l'ultima parola.

Progetti più divertenti, meno wokismo e più diversificazione

Bob Iger si rifiuta di accettare la teoria per la quale la crisi dei cinecomics è dovuta ad una stanchezza del genere. Per lui dipende dalla mancanza di qualità dei progetti, della volontà da parte del pubblico di sentirsi coinvolto in film di alto profilo. “Non è un caso” ha affermato Iger “che i primi 33 film della Marvel abbiano generato poco meno di 30 miliardi di dollari”. Si è agganciato ad Oppenheimer per parlare della necessità di rivedere le priorità produttive, privilegiando la qualità sulla quantità, che invece era la base del management precedente. Bob Iger ha fatto capire di seguire passo dopo passo ogni progetto, entrando nei dettagli, confrontandosi con il team creativo. La riscossa dovrebbe arrivare grazie a Il Regno del Pianeta delle Scimmie, poi i sequel di Inside Out e Moana. Per i cinecomic, occhi puntati su Deadpool & Wolverine. "Sarà uno dei film Marvel di maggior successo che abbiamo avuto da molto tempo" si è sbilanciato Iger.

Ma intanto nei mesi scorsi stava pensando a come richiamare le vecchie star del ciclo Avengers. Tra lotte intestine e il consiglio di amministrazione sotto assedio da parte di alcuni azionisti, per Bob Iger le insidie nascoste sono molte. Il coinvolgimento con Fortinite di Epic Games, le offerte a Taylor Swift per seguire il tuor, sono palliativi. Di certo c’è solo che il pubblico oggi è cambiato, ed è lo stesso che non ne vuole più sapere di universi condivisi, di seguire 10 serie tv per capire un film in sala, che vuole forse più semplicità e più classicità nell’offerta anche di saghe e simili. Bob Iger ha capito che un totale azzeramento della semantica del passato irrita i fan, li fa sentire attaccati. Basare il marketing esclusivamente sulla semantica woke si è dimostrato controproducente. Diverse produzioni della Marvel sono state messe in stand by, i casting sono diventati meno conflittuali, i personaggi secondari avranno meno stand-alone.

A vedere ciò che la concorrenza ha fatto, insistendo sulla qualità anche di CGI ed effetti, dove la Disney ha fatto malissimo ultimamente, appare chiaro che in casa Disney l'eccesso di sicurezza è costato carissimo. Poi c'è il capitolo Star Wars. La Kennedy per molti doveva già essere epurata, Dave Filoni avrà più potere ma fare uno stand alone su Rey Skywalker a molti appare un disastro annunciato. Di certo c'è solo che tutto questo un giorno verrà studiato come perfetto esempio di come non gestire un successo clamoroso, di non comprendere la necessità di evoluzione e cambiamento del mercato. Passare dalle stelle alle stalle è una specialità tutta americana, e pure in questo la Disney degli ultimi anni è stata incredibilmente coerente nella sua grandezza.