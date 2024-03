Chi è Messi, l'adorabile cane seduto agli Oscar: "È lui la star"

Munito di papillon, si è seduto tra le prime file e ha seguito la serata in tutta tranquillità. C'era anche il cane Messi ieri sera nella platea degli Oscar 2024. Dopo qualche piccola polemica scoppiata alla vigilia della cerimonia, secondo cui il co-protagonista di Anatomia della Caduta di Justine Triet sarebbe stato bandito dalla serata degli Academy Awards, alla fine il border collie di sette anni ha avuto il suo posto in platea.

"Non ho mai visto un attore francese mangiare vomito così dai tempi di Georges Depardieu", ha detto il conduttore Jimmy Kimmel nel presentarlo. Postata sul profilo Instagram dell'Academy, la foto del cane ha ottenuto oltre 200mila like, eleggendolo la vera mascotte della serata. "Dovevate dargli una nomination", scherza qualcuno.

Un omaggio meritato. Messi è stato uno dei protagonisti del film "Anatomia di una caduta", il film diretto da Justine Triet che ha vinto l'oscar per la miglior sceneggiatura originale. La storia racconta di Sandra (Sandra Hüller), una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel (Milo Machado Graner) non vedente. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare. La principale sospettata di omicidio è sua moglie Sandra che viene incriminata d'ufficio.