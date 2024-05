Eileen, un thriller sbiadito dove brilla solo Anne Hathaway

Eileen

Anne Hathaway nell'ultimo periodo ci ha deliziati con una delle sue più intense ed emozionanti interpretazioni, quella in Mothers' Instinct, un thriller vietato ai minori che ha osato raccontare le sfaccettature più oscure della maternità. Riuscire a superare, o anche solo a pareggiare quella performance, per l'attrice statunitense, diventata famosa per il film Il diavolo veste Prada con Meryl Streep, non è poi così semplice e l'ultimo film che la vede protagonista, Eileen, ne è la conferma.

Eileen è una pellicola diretta da William Oldroyd ispirata al romanzo del 2015 di Ottessa Moshfegh che arriva nelle sale italiane il 30 maggio anche se, negli Stati Uniti, ha già debuttato lo scorso anno. Tra i protagonisti, oltre a Hathaway, c'è la giovanissima e talentuosa Thomasin McKenzie, già vista in film come Jojo Rabbit e Ultima notte a Soho. Due donne al centro di una storia ruvida, disturbante, oscura, un thriller dark ambientato nell'America degli anni '60.

Quella raccontata da questo film è una storia che lascia l'amaro in bocca e che, per certi versi, è decisamente disturbante. Al centro della narrazione c'è una giovane segretaria di un carcere minorile che vive una vita infelice facendo un lavoro che non le piace e prendendosi cura di suo padre alcolista. L'incontro con l'affascinante e carismatica psicologa Rebecca, interpretata da Hathaway, le cambierà la vita diventando il suo modello ma anche il motivo della sua rovina.

Nonostante l'innegabile bravura di Anne Hathaway, che sta dimostrando sempre più talento interpretativo negli ultimi anni, questo film ha il grande difetto di risultare un thriller totalmente sbiadito e poco coinvolgente. Ci si perde nelle appannate e torbide atmosfere di una storia poco interessante dove a brillare è solo la bravura di Anne Hathaway, l'unico personaggio che spicca nel film.

È apprezzabile il tentativo di Eileen di mostrare quanto la cattiveria umana possa emergere all'improvviso e sbocciare a causa di traumi infantili ed è apprezzabile anche il coraggio di mettere al centro della storia un personaggio "brutto", che al posto di evolvere regredisce totalmente fino a toccare il punto morale più basso proprio nel finale della pellicola.

Eileen è un film lento, angosciante, spento. È un'opera che si fa notare per la presenza di un'attrice apprezzatissima come Anne Hathaway ma che, purtroppo, non riesce affatto a lasciare un segno né nel cuore, né nella mente.

Un film evitabilissimo, peccato.

Voto: 5,8