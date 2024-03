Oscar 2024, Emma Stone scopre dietro le quinte che Povere Creature è stato premiato: il video della reazione

"La cosa più bella di fare un film è che il risultato è più della somma delle parti: voglio condividere questa statuetta con tutti quelli che hanno lavorato al film. Yorgos grazie di averci regalato Bella Baxter": così, dal palco degli Oscar 2024, Emma Stone ha ringraziato tutti dopo aver ricevuto la prestigiosa statuetta come miglior attrice per l'interpretazione di Bella Baxter in Povere creature di Yorgos Lanthimos. Un'emozione immensa quella mostrata davanti al pubblico dall'attrice 35enne, splendida in un abito color ghiaccio di Louis Vuitton che poco prima ha anche subito il piccolo incidente di uno strappo ammesso con candore dalla stessa: "Il mio vestito è rotto. Penso che sia successo durante 'I'm Just Ken'. Ne sono piuttosto sicura" ha raccontato riferendosi alla performance di Ryan Gosling a cui poco prima aveva partecipato.

Ma se l'emozione per il premio ricevuto è arrivato alla presenza del pubblico, inosservata è passata la reazione di gioria incontenibile quando ha scoperto dietro le quinte che il suo Povere Creature era stato premiato: sui social circola in queste ore il video che la mostra stupefatta mentre, dietro le quinte del palco, esclama un "Oh my God!" e scappa via con passi svelti e attenti verso la sala dove si svolgeva la premiazione del film grazie al quale ha vinto il suo secondo Oscar a sette anni da quello per La La Land