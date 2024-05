Festival di Cannes 2024: quando inizia, madrina, film in concorso, giuria, ospiti e tutte le informazioni

Il Festival di Cannes 2024 sta per cominciare. È tutto pronto al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes per l'inizio della nuova edizione del festival cinematografico che da 77 anni regala al pubblico di Cennes la possibilità di vedere in anteprima tutto il meglio del cinema contemporaneo di tutto il mondo. Dopo il trionfo, lo scorso anno, di Anatomia i una caduta di Justine Triet, film vincitore di un Oscar per la migliore sceneggiatura originale e di un Golden Globe come miglior film straniero, arrivano al festival francese nuovi lungometraggi pronti a diventare leggenda realizzati dai più grandi registi contemporanei da Francis Ford Coppola che torna con Megalopolis, a Paolo Sorrentino che presenta il suo nuovo lavoro Parthenope. Ma non è finita qui perché i film in concorso sono

I film in concorso sono 22 e sono stati scelti tra le migliori proposte italiane e internazionali e, insieme a loro, sono moltissimi gli ospiti che saranno presenti nella nuova edizione del Festival di Cannes 2024 che sarà piena di sorprese e novità ma soprattutto tanto amore per il buon cinema. Dalla data di inizio alla madrina, dalla giuria ai film in concorso, ecco tutto ciò che sappiamo finora sull'edizione numero 77 del Festival di Cannes 2024.

Il Festival di Cannes 2024 si terrà dal 14 al 25 maggio per una durata totale di 12 giorni.

La madrina del Festival di Cannes 2024 è l'attrice francese Camille Cottin che presenterà la cerimonia di apertura, martedì 14 maggio e di quella di chiusura, sabato 25. Cottin è nota per aver recitato nella versione originale della serie Call My Agent, nel film House of Gucci di Ridley Scott, Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh e la serie Killing Eve.

Il film di apertura della 77esima edizione del Festival di Cannes 2024 è The Second Act (Le Deuxième Acte) di Quentin Dupieux, una commedia in quattro atti presentata Fuori Concorso. Si tratta di un film di 76 minuti che aprirà Cannes 2024 il 14 maggio con una storia audace e surreale sul tema della recitazione. Nel cast troviamo Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel e Raphaël Quenard.

Il film di chiusura del Festival di Cannes 2024 è La Plus Précieuse des marchandises - Michel Hazanavicius (Francia).

Parthenope di Paolo Sorrentino (In concorso)

L'arte della gioia di Valeria Golino (Fuori Concorso)

I dannati di Roberto Minervini (Un Certain Regard)

All We Imagine as Light - Payal Kapadia – documentario (India)

L'Amour ouf - Gilles Lellouche (Francia)

Anora - Sean Baker (Stati Uniti)

The Apprentice - Ali Abbasi (Canada, Danimarca, Irlanda, Stati Uniti)

Bird - Andrea Arnold (Regno Unito, Francia)

Dāne-ye anjīr-e moqaddas - Mohammad Rasoulof (Iran)

Diamant brut - Agathe Riedinger (Francia)

Emilia Perez - Jacques Audiard (Francia, Messico)

Fēngliú yīdài - Jia Zhangke (Cina)

Grand Tour - Miguel Gomes (Portogallo, Italia, Francia)

Kinds of Kindness - Yorgos Lanthimos (Irlanda, Regno Unito)

Limonov: The Ballad - Kirill Serebrennikov (Italia, Francia, Spagna)

Marcello mio - Christophe Honoré (Francia, Italia)

Megalopolis - Francis Ford Coppola (Stati Uniti)

Motel Destino - Karim Aïnouz (Brasile, Francia, Germania)

Oh Canada - Paul Schrader (Stati Uniti)

Parthenope - Paolo Sorrentino (Italia, Francia)

Pigen med nålen - Magnus von Horn (Danimarca, Polonia, Svezia)

La Plus Précieuse des marchandises - Michel Hazanavicius (Francia, film di chiusura)

The Shrouds - David Cronenberg (Francia, Canada)

The Substance - Coralie Fargeat (Stati Uniti)

Trei kilometri până la capătul lumii - Emanuel Pârvu (Romania)

La giuria di Cannes 2024, guidata dalla regista Greta Gerwig, è composta da:

la fotografa turca Ebru Ceylan

l’attrice americana Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

l’attrice francese Eva Green

la regista libanese Nadine Labaki

il regista spagnolo Juan Antonio Bayona (La società della neve)

l’attore italiano Pierfrancesco Favino

il regista giapponese Kore-eda Hirokazu

l’attore francese Omar Sy (Lupin)

Gli ospiti più attesi di questo 77esimo Festival di Cannes sono: Emma Stone per il film Kinds Of Kindness di Yórgos Lánthimos, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth per Furiosa: A Mad Max Saga, Alicia Viaknder, Cate Blanchett per She’s Got No Name di Peter Chan.

E poi ancora Adam Driver per Megalopolis di Francis Ford Coppola. Selena Gomez per Emilia Perez di Jacques Audiard, Uma Thurman, Richard Gere e Michael Imperioli per Oh Canada di Paul Schrader, Kevin Costner, Sienna Miller e Sam Worthington per Horizon, An American Saga.

E, infine, Meryl Streep che riceverà la Palma d'oro onoraria per la sua carriera insieme al regista George Lucas.

La locandina ufficiale di Cannes 77 è stata diffusa il 19 aprile e rappresenta una scena tratta dal film Rhapsody di Akira Kurosawa del 1991.