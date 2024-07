Festival di Venezia 2024: quando inizia, madrina, ospiti, film di apertura

Manca sempre meno all'inizio del Festival di Venezia 2024, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi e attesi dell'anno. Giunta alla 81esima edizione, la kermesse che avrà luogo al Lido di Venezia, presenterà in anteprima mondiale tutto il meglio della prossima stagione cinematografica tra proiezioni esclusive, ospiti di fama internazionale, eventi collaterali, film restaurati, il tutto per dieci giorni di totale immersione nel mondo del cinema. Ma quando inizia, chi sono gli ospiti, quali i film in concorso di Venezia81? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Festival di Venezia 2024: quando inizia e quanto dura

Festival di Venezia 2024: chi è la madrina

Festival di Venezia 2024: il film di apertura

Festival di Venezia 2024: i leoni d'oro alla carriera

Festival di Venezia 2024: gli ospiti

Festival di Venezia 2024: la giuria

Il Festival di Venezia 2024 inizia il 28 agosto e termina il 7 settembre 2024 per 10 giorni di kermesse tra ospiti, anteprime mondiali, red carpet e tantissimi eventi.

La madrina del Festival di Venezia 2024 è l'attrice italiana Sveva Alviti. Sarà lei a condurre le serate di apertura e di chiusura mercoledì 28 agosto 2024 e sabato 7 settembre. Sveva è nota al pubblico per avere interpretato diversi ruoli al cinema come Niente può fermarci di Luigi Cecinelli o Buongiorno Papà di Edoardo Leo ma la sua consacrazione arriva nel 2017 con il film Dalida, il biopic di Lisa Azuelos sulla celebre icona francese che le è valso la nomination come miglior attrice emergente ai César 2018 e che ha avuto un grande successo in Francia e anche in Italia dove è stato trasmesso in prima tv assoluta su Rai 1.

Il film di apertura, fuori concorso, del Festival di Venezia 2024 è Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, sequel del pluripremiato Beetlejuice del 1988. Nel cast: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

I due leoni d'oro alla carriera che saranno consegnati durante la 81esima edizione del Festival di Venezia vanno al regista e sceneggiatore australiano Peter Weir (L'attimo fuggente, The Truman Show, Master & Commander) e all'attrice americana Sigourney Weaver (Alien, Ghostbusters, Gorilla nella nebbia, Avatar, Il maestro giardiniere).

Gli ospiti attesi sul red carpet sono diversi. Tra i confermati ci sono i due leoni d'oro alla carriera, il regista Peter Weir e l'attrice Sigourney Weaver, poi ancora Tim Burton che presenta il suo nuovo film Beetlejuice Beetlejuice che aprirà il Festival e non mancherà Monica Bellucci al suo fianco, anche attrice del film. Attesi sono anche Michael Keaton, Winona Ryder, Willwm Dafoe, Jenna Ortega, parte del cast del film di Tim Burton.

La giuria del Festival di Venezia 2024 ha come presidentessa l'attrice francese Isabelle Huppert (Elle, La pianista, La cérémonie).