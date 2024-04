Flaminia di Michela Giraud racconta il "mostro" che c’è in ognuno di noi

Foto di scena dal film "Flaminia" di Michela Giraud

La maggior parte degli artisti e delle artiste inizia il proprio percorso quando ancora è in cerca della propria identità. Si ricercano i modi, i linguaggi espressivi, i toni ma soprattutto si cerca di non farsi sopraffare delle influenze ricevute negli anni della propria formazione. È assolutamente comprensibile che all’inizio il tutto non sia perfettamente a fuoco e calibrato; Goffredo Fofi scriveva nella prefazione di Notre Dame de Paris che si avvertiva chiaramente che in quel suo primo romanzo che Victor Hugo avesse la necessita di urlare i messaggi attraverso i protagonisti a cui aveva affidato la sua voce. Per questo, ciò che conta davvero davanti a un artista o a una artista alle prime armi non è giudicare se il risultato è eccellente o meno, ma capire se al di là dell’aspetto tecnico quell’artista ha qualcosa da dire, se ha un proprio punto di vista sul mondo, sulle persone, sul tempo in cui vive. E tutto questo Michela Giraud ce l’ha.

Flaminia, il suo primo film da regista, parte come una commedia rosa. Le reference sono evidenti: Le finte bionde dei fratelli Vanzina e Mean Girls, film molto amato da Giraud tanto che pochi mesi fa lo ha introdotto prima di una proiezione al Cinema Troisi, sala romana molto amata soprattutto dal pubblico giovane.

Non solo la storia personale di Giraud, ma un racconto universale

Flaminia, la protagonista del film, proviene da una famiglia arricchita, il padre (Antonello Fassari) è un chirurgo estetico affermato ma di umili origini, la madre (Lucrezia Lante della Rovere) fatica ancora a trovare il proprio posto nell’alta borghesia romana. Tutte le sue speranze sono rivolte alla figlia minore, Flaminia, a cui la famiglia affida il compito di suggellare la scalata sociale con il matrimonio con un rampollo di buona famiglia (Edoardo Purgatori). A pochi giorni dalle nozze, Ludovica (Rita Abela), la sorella maggiore di Flaminia, torna a casa dalla clinica dove era stata ricoverata e mette in subbuglio la vita di sua sorella.

Il personaggio di Ludovica è ispirato a Cristina, sorella di Michela Giraud, una giovane donna di 38 anni con un disturbo incluso nello spettro autistico; Giraud aveva parlato di lei durante il suo comedy special su Netflix suscitando il plauso generale per il modo leggero e intelligente con cui aveva scelto di trattare questo argomento.

Durante un’intervista a Vanity Fair , Michela Giraud ha dichiarato che inizialmente il film non doveva parlare del suo rapporto con Cristina, ma sono state le persone con cui ha scritto la sceneggiatura - Francesco Marioni, Greta Scicchitano e Marco Vicari - a consigliarle di buttarsi e rischiare. Flaminia parte come un film comico ma man mano che la storia va avanti dimostra tutta la sua complessità senza mai perdere la leggerezza. Dall’ingresso di Ludovica capiamo che questa non è solo la storia personale di Michela Giraud ma una storia universale che tocca corde molto intime e quindi molto sensibili nella storia di ognuna e di ognuno di noi. Ludovica è una figura perturbante che rincorre la sorella come un suo alter ego completamente fuori dagli schermi, ricordandole tutto quello a cui ha (apparentemente) rinunciato per rispondere ai condizionamenti della madre e del contesto in cui vive.

"Ragazze che hanno visto nelle nozze un modo per salvarsi, ma si sono separate in un attimo"

Man mano che il film va avanti, scopriamo che Flaminia non è solo l’algida “stronza” perennemente a dieta come vuol far credere alle sue amiche, ma che ha dovuto reprimere il suo vero io e per farlo si sta lentamente condannando a una vita di grande infelicità e sofferenze. Sempre a Vanity Fair, Giraud ha dichiarato: “Flaminia racconta anche questo. Racconta di ragazze che sono andate dritte come il Titanic verso un destino orribile e nessuno ha potuto fermarle, perché la gente deve sbagliare da sola; ragazze che si sono sposate per trovare nel compagno una scialuppa di salvataggio a dolori e meschinità, e si sono separate dopo un battito di ciglia. Ne conosco tante così nella fascia tra i 30 e i 40 anni, di cui tra l’altro non parla più nessuno”.

O, almeno, non in Italia. In paesi come l’Inghilterra, la Francia e naturalmente negli Stati Uniti si sta esplorando l’universo femminile in ogni sua sfaccettatura e con linguaggi molto diversi tra di loro. Il caso più clamoroso è quello di Barbie, un film che usa la bambola più famosa al mondo come pretesto per raccontare una storia di accettazione di sé, un bildungsroman al femminile che non si vergogna di essere pop e che, anzi, usa citazioni e rimandi a film e commedie di cassetta per parlare a un pubblico ampio ed eterogeneo.

Anche Flaminia è un romanzo di formazione che esce fuori dagli schemi della commedia tradizionale, ma meglio fermarci qui per evitare spoiler. Quello che sorprende del film è la capacità della sua autrice di aver saputo ancora una volta raccontare sua sorella Cristina; non tanto perché è una storia che la tocca molto da vicino, ma perché è davvero molto facile in questi casi cadere nella banalità e nel pietismo. Tutto questo in Flaminia non c’è e il messaggio della sua autrice è chiaro ed evidente: il mostro molto spesso è dentro di noi, anzi, il mostro siamo noi, solo che molto spesso facciamo finta che il male sia solo all’esterno per auto-assolverci, finendo così per fare del male a noi e agli altri. Niente male per un esordio.