Perché Furiosa è una delle più grandi eroine cinematografiche di sempre

Charlize Theron con la sua Imperator Furiosa ci ha donato un'eroina incredibile

Furiosa: A Mad Max Saga ci ha parlato maggiormente di lei, di Furiosa, del personaggio che bene o male anche in Mad Max: Fury Road era stata capace di conquistarsi un posto di assoluto prestigio non solo nella saga, ma nell’universo delle eroine femminili. La verità è che era da tanto, tantissimo tempo che il cinema non ci regalava un personaggio femminile così complesso, così interessante e capace di essere soprattutto credibile. Una rarità se pensiamo a quanto il cinema sia diventato più “rosa” in questi anni.

Le origini di un guerriera intrappolata in un mondo di uomini

Furiosa: A Mad Max Saga promette di avere un impatto al botteghino sufficiente a continuare una saga che, fin dal 1979, bene o male rivoluzionò l’action, la sua semantica, la sua dimensione visiva e la sua narrativa. Il passato di Furiosa si delinea maggiormente, ora scopriamo che proviene da un’area ancora verde, in una società matriarcale, dedita all’agricoltura. Finita nelle mani del capo predone Dementus, si vedrà coinvolta nelle diverse guerre tra bande delle Terre Perdute, che coinvolgono il suo rapitore, Immortan Joe e gli altri signori della guerra.

Furiosa l’avevamo conosciuta già adulta, con il cranio rasato, l’arto artificiale e la volontà di liberare sé stessa e le mogli di Immortan Joe dalla Cittadella, da un’esistenza fatta di schiavitù, violenza e soprattutto sottomissione. Una sottomissione che è sessuale, non solo sociale, in un mondo maschilista nel senso più estremo e totalizzante. Furiosa vive in una società in cui la morte è venerata, in cui il culto dell’immortalità di Immortan Joe è derivato dalle antiche credenze norrene, nipponiche, ma nel prequel conosciamo Pretorian Jack (Tom Burke) scopriamo che no, un uomo decente nella sua vita c’era stato eccome.

Miller palesemente fa di Pretorian una sorta di sosia di Mad Max, è il maestro di vita, il compagno di una Furiosa che Anya Taylor-Joy sa rendere credibile come crisalide in fieri, ma già contraddistinta dalla capacità di rimanere invisibile, di confondersi con la massa quando serve. Allo stesso tempo, è abituata ad improvvisare, negli anni affinerà abilità di sopravvivenza uniche nel deserto. Tiratrice, pilota, combattente, fa della capacità di anticipare l’avversario, della sorpresa e dell’astuzia le sue armi migliori. In Furiosa: A Mad Max Saga la cosa più interessante è che è sempre sottovalutata, in virtù di una fisicità minore, errore che costa la vita a molti. In Mad Max: Fury Road, si dimostra invece anche una leader eccezionale, capace di mantenere il sangue freddo anche nei momenti più complicati e più difficili, di essere pronta a qualsiasi gesto pur di raggiungere il suo scopo.

La figura femminile nella saga sci-fi di George Miller

Furiosa guida un gruppo di donne in cerca di salvezza, una salvezza che coinvolge il loro ruolo in quel mondo post-apocalittico e barbaro. Sono le “mogli” di un tiranno sanguinario, che le usa come fattrici, che si circonda di belve, si considera una sorta di Dio vivente. Nel panorama eroistico cinematografico femminile, ben poche le sono state alla pari. Già la trilogia originaria di Miller bene o male vedeva le donne tutt’altro che sottomesse.

Il secondo film aveva Guerriera di Virginia Hey, nel terzo ci sarebbe stata Tina Turner nei panni di Aunty Entity e Helen Buday come Savannah Nix. Furiosa però ci è arrivata addosso in un momento in cui tra ciò che ci veniva offerto dall’MCU e il proliferare nell’action di personaggi femminili, si era paradossalmente raggiunto uno stallo preoccupante, con una perfezione sterile della caratterizzazione e una mancanza di stratificazione onestamente tediosa. I cinecomic in particolare non avevano dato nessun personaggio così memorabile o così stratificato, anzi l’impressione generale era quella di uno standard inoffensivo.

In Furiosa invece abbiamo un personaggio che ha dalla sua non solo un carisma immenso, donato da quella Charlize Theron che con Atomic Blonde ci avrebbe donato un’altra eroina non da nulla, ma un realismo di rappresentazione in grado di fare la differenza. Furiosa non è invincibile, non è perfetta, ma è una che non si arrende, che non molla.

Quel braccio meccanico la rende ancora di più un tutt’uno con il gigantesco Truck corazzato che la rende un’entità quasi ibrida, metà donna metà motore. In questo, supera grandemente le controparti femminili della saga di Fast & Furious, pure loro troppo pulite, mai veramente tutt’uno con l’essenza semantica e visiva della saga. Furiosa può rivendicare per potenza e iconicità un posto nella storia del cinema pari a quello del Tenente Ripley di Alien, Sarah Connor nei due primi Terminator, la Principessa Leia di Star Wars e Nikita. Furiosa: A Mad Max Saga ne perfeziona la caratterizzazione, la rende ancora più interessante e protagonista di una saga che ha ancora moltissimo da dare.