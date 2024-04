Gloria! Il canto libero di Margherita Vicario è un film da non perdere

È di qualche giorno fa la notizia che uno spot è stato censurato dall’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. Si tratta della pubblicità di una nota marca di patatine in cui si vede un sacerdote usare il prodotto al posto dell’ostia durante il momento della comunione; accusato di blasfemia da diversi esponenti del mondo cattolico, lo spot è stato ritirato o, come direbbero gli strenui difensori del libero pensieri (stranamente silenziosi su questa vicenda), è stato “cancellato”. Anni addietro lo stesso marchio aveva ingaggiato Rocco Siffredi per una campagna tutta incentrata sui doppi sensi, ma in quel caso la trovata su salutata con entusiasmo.

Altri tempi, si dirà, e in parte è vero; ma se da un lato assistiamo a un lento - soprattutto in Italia - avanzamento sul fronte della rappresentazione delle categorie marginalizzate nei media e al cinema, dall’altro i movimenti conservatori, oscurantisti e reazionari stanno facendo leva proprio sulla paura del “nuovo che avanza” per alimentare stereotipi e discriminazioni. È una storia vecchia come il mondo e, sperando di non offendere nessuno, la chiesa cattolica soprattutto in Italia è una delle istituzioni più potenti e influenti sul fronte conservatore. Basti pensare alle recenti dichiarazioni di Papa Francesco sull’ideologia gender, aborto e gestazione per altri (e stiamo parlando di una figura considerata sovversiva da una parte consistente delle gerarchie ecclesiastiche).

Ma come - starete pensando - ho cliccato su questo pezzo per leggere la recensione del film di Margherita Vicario e mi becco il pistolotto contro la chiesa cattolica? Un attimo, ci arriviamo. Ma forse occorre partire da qui: Gloria, debutto dietro alla macchina da presa di Vicario, non è un film contro qualcuno o contro qualcosa, ma è un film sul potere sovversivo della musica e delle donne che, proprio attraverso la musica e la voce, riescono nella faticosissima impresa di trovare, ognuna a suo modo, il proprio posto nel mondo.

Margherita Vicario è un’attrice, una cantante, una musicista e in tutti questi campi ha saputo mostrare il suo talento. A tutto questo bisogna aggiungere che Vicario è una ragazza alla mano, sempre gentile e disponibile, qualità che la rendono particolarmente apprezzata da colleghi, colleghe e dalla stampa; in altri contesti sarebbe acclamata come una star, ma siamo in Italia dove una giovane donna - anche se privilegiata sotto molti aspetti - deve sgomitare per poter emergere e per vedere riconosciuto il proprio talento. E di talento Vicario ne ha e lo ha dimostrato, ma con Gloria il suo percorso artistico fa un salto di qualità davvero notevole.

Oltre ad aver diretto la pellicola, Vicario ha scritto la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli e ha composto le musiche con Davide Pavanello. La messa in scena di Gloria è incredibilmente curata e pensata e meritano una menzione speciale il direttore della fotografia Gianluca Palma e la costumista Mary Montalto. Il progetto è ambizioso: si tratta di un film musicale ambientato nel 1800 alle porte di Venezia. In un istituto religioso per ragazze orfane si intrecciano i destini delle giovani protagoniste su cui tiranneggia il direttore dell’istituto, Padre Perlina, interpretato da un Paolo Rossi in stato di grazia e in odore di David di Donatello.

Tra le protagoniste troviamo Carlotta Gamba, Galatea Bellugi e Veronica Lucchesi, voce de La Rappresentate di Lista, che in questo film dimostra le sue straordinarie doti di attrice. Nessuna star, dunque, ma un film corale orchestrato con grandissima sicurezza da Vicario, che riprende alcuni meccanismi delle commedie romantiche della nostra adolescenza ma ambienta il tutto in un contesto lontano nel tempo. Operazione già tentata da Sofia Coppola con la sua Maria Antonietta, film ampiamente osteggiato alla sua uscita ma che sta influenzando tendenze e immaginari come pochi altri. Anche il film di Vicario ha raccolto pareri contrastanti a Berlino, dov’era stato presentato in concorso pochi mesi fa. È evidente che un cinema così smaccatamente pop e femminile fatichi ancora a conquistare il cuore della stampa di settore e forse, complice l’uscita in concomitanza con i primi caldi weekend di primavera, nemmeno il box office potrebbe premiare Gloria come meriterebbe. Da queste parti speriamo di sbagliarci e vi invitiamo ad andare al cinema, passare un paio d’ore al fresco e godervi il film di Margherita Vicario che merita tutto il supporto possibile dato che è un’artista capace e desiderosa di rischiare senza ammorbare il pubblico, e a realizzato un film con lo scopo di far uscire la gente dalla sala con un sorriso stampato sulle labbra e una canzone da canticchiare sulla strada di ritorno verso casa.