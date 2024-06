Hit Man, la clip esclusiva del nuovo film (su una storia vera) del regista della trilogia di Prima dell'alba

Arriva nei cinema italiani una nuova commedia esilarante, sexy, intelligente, esplosiva diretta dal regista candidato all'Oscar, Richard Linklater. Si intitola Hit Man ed è un film pronto a conquistare tutti dopo il successo all'ultima Mostra del Cinema di Venezia dove è stato presentato in anteprima. Un film "da applausi" secondo la critica, pronto a fare breccia anche nel cuore del pubblico con una storia avvincente oltre che divertente che vede come protagonista Glen Powell (reduce dal successo al box office di Tutti tranne te) e, al suo fianco, Adria Arjona (True Detective, Pacific Rim: La rivolta).

Hit Man segna il ritorno sul grande schermo del regista cult della trilogia Prima dell'alba, Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight; School of Rock e Boyhood con un film che debutta nei cinema italiani dal 27 giugno con BiM Distribuzione.

Scritto a quattro mani da Linklater e Powell, qui anche co-produttori, il film è ispirato all'incredibile storia vera di Gary Johnson.

La clip in anteprima di Hit Man

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La trama di Hit Man

Gary Johnson (Glen Powell) è un professore di psicologia un po’ impacciato, che vive con i suoi gatti e collabora sotto copertura per il dipartimento di polizia di New Orleans. Quando gli viene chiesto di fingersi un killer per sventare possibili omicidi e incastrare i mandanti, si rivela incredibilmente abile, grazie anche ai camaleontici travestimenti di cui è capace. La sua doppia e solida identità viene messa in crisi dall’affascinante Madison (Adria Arjona), che gli commissiona l'uccisione del marito. Tra i due nasce una relazione che ribalterà ruoli e certezze in un travolgente e intenso mix di situazioni comiche, bollenti e pericolose.

Il trailer di Hit Man