"Horizon: An American Saga", il western di Kevin Costner ha tanto cuore ma forse non basta

Kevin Costner è regista e produttore di "Horizon", presentato al Festival di Cannes

Horizon: An American Saga: Capitolo 1 ha significato il ritorno dopo vent'anni di Kevin Costner a Cannes. Il fu Balla Coi Lupi lo ha fatto con un Western, il genere che ama di più, ma questo primo film fiume è soprattutto una grande scommessa personale, visto Costner l'ha prodotto di tasca sua, l'ha diretto, ci ha messo la faccia. I 180 minuti di questo affresco ambizioso sull'epoca della Frontiera americana sono tanto esteticamente squisiti, quanto però spesso privi di una chiara identità, di una capacità di andare oltre il ripetersi di situazioni, una prevedibilità di insieme che alla lunga appesantisce il tutto.

Horizon - la trama

Horizon: An American Saga è un progetto che Kevin Costner ha inseguito per tutta la vita, quando ancora era uno dei volti di punta della Hollywood che contava, prima del declino a metà anni '90. Dopo la resurrezione grazie a Yellowstone e altri recenti progetti, ha infine deciso di portare a Cannes questo primo capitolo di 180 minuti con cui ci porta subito dopo la Guerra Civile americana, con la prima, grande migrazione che portò i coloni a scontrarsi con le tribù native. Ma Horizon è molto di più ovviamente, Costner, autore assieme a Jon Baird della sceneggiatura, distribuisce più linee narrative su più piani, guidandoci a Nord, Sud e Ovest del Middle Border, tra nativi, contadini, cowboys, donne in fuga, tagliagole e soldati. Il cast è ricco e corposo, annovera oltre allo stesso Kevin Costner, Sienna Miller, Abby Lee, Sam Worthington, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Danny Houston, Michael Rooker, Will Patton, Thomas Haden Church e tanti altri volti più o meno noti, ognuno dei quali ha il suo spazio nei vari filoni che compongono questo mosaico. Si parte con gli Apache che cercano di scacciare i "visi pallidi" in arrivo nelle loro terra, un attacco che distruggerà famiglie e legami dall'una e dall'altra parte, portando soldati e cacciatori di scalpi sul sentiero di guerra.

Nel frattempo una donna con il proprio bambino cerca di sottrarsi ad un marito violento, una giovane prostituta cerca di cambiare la propria vita e un vecchio cowboy rimane invischiato a suo discapito in tutto questo. Nel mentre, una caravona parte dal Wyoming portandosi dietro una ciurma variegata che dovrà imparare a convivere a dispetto delle avversità e differenze. Vi sembra un sacco di roba? Esatto, ed è sia la risorsa che il problema di Horizon, per come Costner ha deciso di concepirla: una sorta di riedizione di kolossal della Frontiera come furono La Conquista del West del 1962 e la serie televisiva Alla Conquista del West degli anni '70. Il che ci porta al primo problema: anche volendo essere fiduciosi e pensando che Costner riuscirà a fare gli altri due film che deve ancora girare (il secondo è in fase di post-produzione), significa scherzare col fuoco e comunque chiedere al pubblico una pazienza e uno sforzo notevole. Il tutto senza volersi dimenticare di come questo film già di per sé delinei discreti problemi di montaggio, e ancora più problemi connessi alla stessa caratterizzazione dei personaggi, della narrazione e del tipo di West che Costner vuole raccontare. Perché, ed è questo il punto fondamentale, di western non ne esiste uno solo, cinematograficamente parlando.

Tanto gigantismo ma un'identità ibrida e eccessivamente melò

Horizon: An American Saga è un western certo, ma che western? Qui stà il primo problema che Costner, uno che il genere tra l'altro lo conosce a mena dito, non ha risolto. La violenza è onnipresente, anche in modo crudo e diretto quando si mostra cosa significava addentrarsi in quelle terre selvagge, dove non esisteva né legge né ordine. Horizon a volte strizza l'occhio al grande John Ford, a ciò che era il genere negli anni d'oro in cui John Wayne, Gary Cooper e James Stewart ne facevano il genere per antonomasia di Hollywood. Poi però ecco che vira verso il crepuscolare alla Peckinpah, Aldrich, Fuller. Come mettere da parte Sergio Leone e il filone dello spaghetti western?

Costner non è mai stato un fan numero uno di tale variazione, ma immancabilmente c'è qualcosa qui e lì che vi si connette, senza dimenticare il recente corso revisionista e realista, con la demitizzazione, il portare alla luce del sole crimini, misfatti e ingiustizie che hanno costruito l'America in quel periodo. Il problema è che Costner non sa come armonizzare queste varie identità, si fa sopraffare dalla volontà di caricare sempre tutto immediatamente, con una colonna sonora di John Debney che oltre ad essere utilizzata con malagrazia, è anche poco coerente con le diverse soluzioni narrative.

La sceneggiatura eccede in dialoghi e situazioni verbose, manca tensione e la capacità di legarsi ai diversi personaggi, fin troppo stilizzati. Tuttavia, c'è anche da considerare la sua natura introduttiva, il fatto che esteticamente Costner sappia sempre come valorizzare gli straordinari paesaggi dell'Ovest selvaggio, che la fotografia sia di alto livello così come le maestranze. C'è tuttavia un eccesso di zucchero, di patetismo, una visione fin troppo manichea che mal si confà con il realismo storico che Costner ha deciso di mettere sul campo almeno a proclami. La verità? Forse avrebbe dovuto capire che una serie televisiva, come quelle che l'ex amico Taylor Sheridan sforna continuamente, era il modo migliore di portare avanti il progetto.

Ma si sa, Kevin Costner è uno testardo, egocentrico, orgoglioso, un sognatore che non ha voluto sentire ragioni. Non c'è ancora una distribuzione per Horizon, non si sa come tutto questo andrà avanti, ma ad ogni modo è un prodotto perfetto per i fan del western in senso generico, ma difficilmente incontrerà l'interesse di chi non sia appassionato di ciò che era l'America di metà '800. Rimane però la speranza che il secondo episodio sappia colmare le lacune e far fare ils alto di qualità all'insieme. Per ora, Horizon rimane un tentativo generoso ma onestamente grezzo di rivitalizzare il filone.

Voto: 6