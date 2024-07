"Horizon" è la dimostrazione che il western al cinema non ha più spazio

Kevin Costner in una scena di "Horizon", presentato all'ultimo Festival di Cannes

Horizon non aveva raccolto critiche entusiasmanti a Cannes 2024 e gli incassi non sono stati da meno, visto che il primo capitolo della saga fortemente voluta da Kevin Costner, ha incassato più o meno 25 milioni di dollari, a fronte di ben 100 milioni di dollari di budget. Numeri impietosi, che ora hanno costretto New Line Cinema (di proprietà della Warner Bros.) e Territory Pictures (che appartiene al divo statunitense) a rivedere i propri piani, facendo slittare l'uscita di Horizon 2 a data da destinarsi. Ma forse l'amara realtà, è che non c'è più spazio per l'epica della Frontiera sul grande schermo dei nostri giorni.

Un fiasco al botteghino che costringe ad un cambio di strategia

Horizon è un progetto a cui Kevin Costner ha lavorato fin dalla fine degli anni '80, prima di conoscere quel successo internazionale che rende ancora oggi Balla coi Lupi uno dei titoli più amati di tutti i tempi, nonché l'apice della sua carriera. Ad inizio anni 2000 aveva ripreso in mano l'idea di una saga western in grado di donare al pubblico qualcosa di indimenticabile, ma dopo le fallite trattative con la Walt Disney, si è visto negli ultimi anni costretto a investire personalmente qualcosa come 40 milioni di dollari, arrivando ad ipotecare le sue proprietà, pur di portare avanti questo monumentale progetto cinematografico.

Tuttavia, come altre volte in carriera, Kevin Costner ha dimostrato tanta ammirevole determinazione, quanto incapacità nell'accettare un dato puro e semplice: il western ad oggi, come altri generi cinematografici, deve nutrirsi di ricchezza narrativa, di un giusto marketing, di una chiave di lettura diversa dalla classicità che lui ha mostrato al Festival di Cannes 2024. Ma soprattutto, un budget così alto, per un'operazione di questo tipo, era assolutamente una follia. I dati purtroppo hanno confermato questa tendenza, dal momento che Horizon è partito con solo 11,2 milioni di incasso, e probabilmente non arriverà a coprire più di un terzo delle spese a fine corsa.

Il che spiega perché la Warner Bros., che possiede New Line Cinema, abbia deciso di rinviare a data da destinarsi l'uscita del secondo episodio della saga, a cui dovrebbero seguire, almeno stando alle dichiarazioni di Kevin Costner, altri due film. Si è deciso di aspettare la messa in onda su una piattaforma streaming, per poi valutare le successive mosse o quantomeno per cercare di avere un maggior pubblico su cui basare la distribuzione sul grande schermo. Sono tutti movimenti che secondo molti potrebbero significare che se il progetto Horizon poi proseguirà con altri due film, come Costner continua a proclamare anche in queste ore, questi andranno direttamente su una piattaforma streaming.

Sarebbe in effetti l'unico modo per cercare di in qualche modo contenere le perdite e non aggiungerne altre in fase di distribuzione. In realtà la probabilità di un arrivo in sala per un relativo periodo di tempo a cui far seguire una distribuzione sulla piattaforma, rimane la strada più probabile, quella che già altri prodotti hanno intrapreso, ma comunque vada, il fiasco di Horizon ci conferma che il western in senso classico, è ormai è un genere defunto per la distribuzione in sala. Oggi infatti serve soprattutto una capacità di coinvolgere il pubblico in linea con i suoi gusti e con i tempi in cui viviamo, con la predominanza degli under 25.

Il western nel XXI secolo non è un genere che offra garanzie

Per continuare il suo progetto Horizon, Kevin Costner ha di fatto rotto completamente i rapporti con Taylor Sheridan, che è riuscito in realtà a riportare il western al centro della narrazione contemporanea. Il ruolo di John Dutton nella serie Yellowstone, ha fruttato a Costner un meritatissimo Golden Globe, e ne ha rilanciato la carriera, all'interno di una delle serie migliori degli ultimi 10 anni. Sempre Sheridan, per inciso, con film come Hell or High Water, I Segreti di Wind River, ha fatto ciò che andava fatto: creato un western diverso, né revisionista né classico, con cui abbracciare una visione dell'oggi come risultato intrinseco della storia americana del passato.

Sue sono anche serie apprezzatissime come 1883 e 1923, di cui si aspetta con ansia la seconda stagione, poi seguiranno 1944, 6666 e l'atteso Landman, tutte connesse a Yellowstone. Sheridan come showrunner e sceneggiatore ha firmato anche Lawmen - La storia di Bass Reeves, Major of Kingstown, Tulsa King, mix di genere, ma i riferimenti ai topoi del cinema sulla Frontiera sono tantissimi. Costner d’altro canto, con Horizon ha pensato di fare un viaggio nel tempo, creando un mix tra il classicismo alla John Ford e un vago connettersi al crepuscolarismo alla Peckinpah. Ma il primo Horizon è stato tanto esteticamente bello, quanto narrativamente pesante, sfilacciato, prova di una sopravvalutazione di cui Costner ha sempre bene o male sofferto fin dagli albori del suo percorso di regista-attore negli anni '90.

A suo tempo Balla coi Lupi generò una breve rinascita del genere, che poi si sarebbe nutrito di capolavori come l'Ultimo dei Mohicani di Michael Mann, Geronimo, Dead Man, Tombstone, ma che nel XXI secolo è stato protagonista mainstream solo con operazioni autoriali di altissimo profilo e studiate nei minimi dettagli, come The Revenant di Inarritu (uno dei pochissimi successi anche al botteghino). Gli altri titoli? Hostiles, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, Quel treno per Yuma, The Alamo, Appalosa, Open Range, The Missing… tutti questi film hanno magari avuto grande successo di critica, ma non di pubblico, non particolarmente almeno e soprattutto non hanno aperto nessun ciclo, come gli spaghetti western o il filone crepuscolare. Certo, Non è un paese per vecchi è un mito, ma è un neo-western, ed è un capolavoro come ne esce uno ogni cent’anni.

La verità è che Horizon di Kevin Costner ha ignorato tutto questo, ha tralasciato quanto il cinema oggi abbia bisogno di un marketing anche via internet virale. Il film è piaciuto non casualmente al pubblico più anziano. La realtà? Oggi il cinema chiede preparazione meticolosa, macchine promozionali immense, offrire un evento imperdibile. Il pubblico un western come Horizon non lo vuole, non sul grande schermo. Costner doveva farne una serie Tv, come fu Deadwood. Ma da quell’orecchio, da buon sognatore, non ha voluto sentirci, come non fece al tempo di Wyatt Earp o Waterworld.