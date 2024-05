Primo ciak per Hungry Bird, il nuovo film di Antonio Capuano: trama e quando esce

Antonio Capuano torna dietro la macchina da presa, dopo quattro anni dalla sua ultima regia, con un nuovo film, Hungry Bird. Iniziano oggi a Napoli le riprese del nuovo lavoro del pluripremiato regista italiano della nostra cinematografia con protagonisti Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni. Con Hungry Bird Antonio Capuano, mentore di grandi registi contemporanei come Paolo Sorrentino (che lo ha omaggiato con un cameo nel film È stata la mano di Dio), gira la sua 14esima regia. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla il film e quando uscirà al cinema.

Hungry Bird: la trama

Hungry Bird sarà un intenso legal-drama da camera che racconterà la sofferta battaglia legale intrapresa tra Marta e Guido per la custodia del loro unico figlio di 8 anni Andrea (interpretato da Andrea Migliucci). Quarantenni già separati, i due chiedono al tribunale, per un’ulteriore chiarificazione, la sentenza cosiddetta “Giudiziale”, che stabilisca una volta per tutte - e definitivamente - i giorni che il bambino dovrà passare con l’uno o con l’altro.

Il film sarà la ricostruzione accanita di queste perizie, per le quali ancora una volta i protagonisti dovranno raccontare e raccontarsi, in una lotta estenuante e ai limiti della resistenza. Uno scontro doloroso che non fa sconti e vincitori, e da cui nessuno sarà escluso, neanche e soprattutto il piccolo Andrea.

Hungry Bird: chi c'è nel cast

Tra gli attori già annunciati del cast ci sono Teresa Saponangelo, Vinicio Marchioni e Andrea Migliucci.

Hungry Bird: la produzione

Il film si avvale della collaborazione di numerose eccellenze dell’audiovisivo italiano, tra cui il Direttore della Fotografia Matteo Cocco – vincitore dell’European Film Awards, del David Di Donatello e del Globo d’oro per Volevo Nascondermi, la Scenografa Antonella Di Martino – Il buco intesta, Il silenzio grande - la Costumista Daniela Ciancio- David di Donatello e Ciak d’oro per La grande bellezza e il Produttore delegato ed esecutivo Gennaro Fasolino.

La pellicola, prodotta da Mosaicon Film, Eskimo, Indigo Film, Europictures e Rai Cinema, con il contributo della Film Commission Regione Campania e del MIC, sarà presentato in uno dei maggiori festival cinematografici internazionali, e uscirà poi in sala distribuito da Europictures.

Hungry Bird: quando esce al cinema

Il nuovo film di Antonio Capuano uscirà al cinema prossimamente.