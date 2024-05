"Il Regno del Pianeta delle Scimmie" le sue carte se le gioca bene

Noa, Mae e Raka, i tre nuovi protagonisti de "Il Regno del Pianeta delle Scimmie"

Il Regno del Pianeta delle Scimmie dà nuova linfa al reboot della saga, e dopo gli ultimi due episodi diretti da Matt Reeves, ci viene dato un film robusto, umile, non perfetto come gli ultimi due, ma con più di qualcosa da dire e da dare. A dispetto di una sceneggiatura non così spregiudicata o audace narrativamente, tante le riflessioni e tante le sorprese concettuali in questo nuovo capitolo, che continua ciò che dalla fine degli anni '60 questa saga ha saputo donare al genere fantascientifico ma non solo, facendo la storia della settima arte.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie - la trama

Il Regno del Pianeta delle Scimmie comincia mostrandoci il funerale di Cesare, che nell'episodio precedente (uscito nel 2017) era riuscito a salvare il suo clan, ma non quel futuro che sognava, in cui scimmie e umani avrebbero ricostruito il mondo assieme. Passano ben 300 anni, e facciamo la conoscenza del giovane scimpanzé Noa (Owen Teague), che assieme al resto della sua tribù, specializzata nell'allevare e coesistere con le aquile reali, vive in modo pacifico e autosufficiente. Sono del tutto ignari del terribile pericolo che stà per scatenarsi contro di loro. Il villaggio infatti viene attaccato dalle scimmie guerriere che rispondono alla volontà di Proximus (Kevin Durand), una Scimmia di Bili che si è installato vicino alla costa e che da allora sottomette con il suo esercito tutte le scimmie che incrociano il suo cammino, per usarle come schiavi nel suo Regno.

Il giovane primate però non si dà per vinto e parte alla ricerca della sua tribù, deportata in catena. Sulla sua strada però troverà prima il saggio orango Raka (Peter Macon) e soprattutto la giovane umana Mae (Freya Allan), che al contrario di tanti suoi simili, non ha perso assolutamente l'uso della parola o l'intelletto. Ma quella giovane ragazza in realtà sa molte più cose di quanto voglia dire e da quell'incontro scaturiranno grandi cambiamenti. Il Regno del Pianeta delle Scimmie porta la regia di Wes Ball (quello della saga di Maze Runner) ed è sceneggiato da Josh Friedman, che prosegue nel percorso di distanziamento dalla saga originale degli anni '70. Il Regno del Pianeta delle Scimmie non per questo però rinuncia alle citazioni, sia dei primi film del franchise, che di tanti altri capisaldi della settima arte che fu.

Chiarissimi i rimandi a Terminator, a Conan il Barbaro, così come al genere post-apocalittico più moderno. Il risultato finale è un film molto più intimo dei precedenti, che ha i suoi i cardini nel rapporto tra uomo e natura, nell'analisi del concetto di leadership e coesistenza sociale. Stupefacente a livello di effetti speciali grazie alla Wētā FX e alla nuova tecnologia Volume, è un grande spettacolo visivo, anche se talvolta forse lascia un po' a desiderare per quello che riguarda certi aspetti del world building, così come per la seconda parte, meno originale e coesa della prima. Ma anche così, questo è un blockbuster chiaramente sopra la media, pieno di idee e di riferimenti non da nulla al nostro presente.

Viaggio in una realtà sempre più distante dal mondo degli uomini



Rispetto ai tre film precedenti, Il Regno del Pianeta delle Scimmie è quello che manca di un villain in grado di tenere banco, di poter essere paragonato a ciò che fu Koba in Apes Revolution, manca di una personalità complessa, inedita, appare una sorta di fotocopia di tanti altri cattivi visti in tanti altri film: un megalomane narcisista ma non particolarmente intrigante o pauroso. Certo non si può dire che non funzioni come metafora del populismo che tanti affascina ieri come oggi. Ma anche il confronto con ciò che fu Tim Roth nello sfortunato remake firmato da Tim Burton lo vede perdente su tutta la linea. Tuttavia Il Regno del Pianeta delle Scimmie ci guadagna nel protagonista, in questo Noa che non è una mera copia del Cesare di Andy Serkis, lavora molto più di sensibilità e istinto, il film è bene o male anche un racconto di formazione, di un diventare adulti affrontando prove.

Il suo vagare per un mondo selvaggio di cui ignora tutto, cercando di non smarrire la propria strada, è un'Odissea in senso classico di grande fascino. Freya Allan l'abbiamo conosciuta in The Witcher, ci sa fare, ma è un altro piccolo anello debole della catena, non per colpa sua, quanto di una scrittura che la condanna ad essere una sorta di fotocopia della Ellie vista in The Last of Us, il classico cliché della ragazzina tosta. Risulta anche sprecato un caratterista di grande calibro come William H. Macy, con un personaggio che poteva essere molto di più, ma da metà in poi Il Regno del Pianeta delle Scimmie preme forse un po' troppo sull'accelleratore. Tuttavia, la spettacolarità e grandissima cura della dimensione visiva, così come la volontà di fare dei dialoghi e non dell'azione il cuore del film, compensano questi difetti, così come l'energia, la capacità di saperci guidare dentro un mondo sconosciuto.

Nessun altro film della saga aveva mostrato un futuro privo della civiltà umana e visto attraverso gli occhi dei protagonisti animali. Risulta alla fine qualcosa di veramente affascinante, fa pensare a quanto noi crediamo di conoscere del nostro stesso passato, di questo pianeta, con arroganza. Il tema dell'apocalisse imminente per un'umanità troppo distante dalla natura è sempre presente, ma non si scivola mai nella retorica, nella demagogia o nel paternalismo. Bello il finale, che più che dare risposte ci mostra altre domande, dubbi, perplessità, evitando una divisione maniche. Ora non resta che da aspetare il seguito, sperando che sia un crescendo come lo furono gli ultimi tre, tra i migliori prodotti del genere del XXI secolo.

Voto: 7