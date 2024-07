"Inside out 2" racconta il turbinio emotivo dell'adolescenza, un tema che non delude mai

Inside Out

Nel tanto atteso sequel Disney-Pixar, "Inside Out 2", incontriamo nuovamente Riley, che si avventura attraverso le acque turbolente dell'adolescenza. Ma ricordiamo le prime emozioni che hanno dipinto la sua infanzia nel primo film: gioia, tristezza, paura, rabbia e disgusto, colonne portanti della sua giovane psiche, utilizzate per illustrare in modo chiaro le emozioni basilari e l'importanza della loro interazione. Ma succede che quando l'adolescenza irrompe ineluttabilmente nella sua vita, Riley non può più affidarsi unicamente alle solite sensazioni. Ed è così che un ensemble di nuove emozioni prendono vita. La prima a fare la sua comparsa è Ansia, che si impone come leader indiscusso tra le nuove arrivate: Invidia, Imbarazzo e Noia. Queste aggiungono una complessità straordinaria al ritratto evolutivo della protagonista, disegnando un panorama di sfide e scoperte che popolano il suo cuore in crescita. Ansia stessa proclama la necessità di un ventaglio emotivo più ampio e maturo, un mondo dove i colori puri di gioia, rabbia, paura, tristezza e disgusto non bastano più.

Ma come sorgono queste nuove emozioni nel cuore e nella mente di Riley? Si manifestano nel "quartiere generale", dove troneggia una console che ricorda un mixer audio, grazie alla quale le emozioni già note modulano le azioni e i pensieri della giovane per guidarla nelle sue scelte. Tuttavia, man mano che Riley matura, questa console si evolve, si arricchisce di nuovi comandi diventando più complessa. Un nuovo pulsante, misterioso e minaccioso, etichettato come "pubertà", si aggiunge a questa ‘mixer’. La sua attivazione scatena un allarme rosso vibrante, simbolo dell'inizio di una nuova, tumultuosa fase della vita di Riley.

L'adolescenza è un rito di passaggio complicato

L'adolescenza è un rito di passaggio complicato e spesso doloroso, un mostro che ingoia l'innocenza con voracità. Disney-Pixar ha esplorato le varie sfumature di questo passaggio con una narrazione che varia tra il poetico e l'analitico, ma la realtà è che scivolare improvvisamente nella vita adulta, da condizione di semplice essere umano, non ha nulla di divertente: in primis, l’ondata di queste nuove e complesse emozioni. Così, inizia una nuova fase di vita per la protagonista, fase in cui cerca di costruire e mantenere “un senso di sé”, un'identità che sembra sempre in bilico tra ciò che era e ciò che sarà, descritta da Erik Erikson come un punto di svolta nello sviluppo dell'identità. Questa nuova emozione prende il sopravvento, mettendo in luce come le sfide possano radicalmente riformulare il nostro senso di sé, ancora in fase di costruzione. Un momento chiave del film illustra vividamente questo processo: Ansia assume il controllo, destabilizzando il nucleo delle emozioni primarie e trasformando profondamente l'io della protagonista. Lo farà liberandosi dell’albero dei principi di Riley originariamente piantato da Gioia.

A differenza dei semplici ricordi che formano la trama delle esperienze quotidiane, i principi sono fondamentali per lo sviluppo dei valori personali. Gioia, nel film, non si limita a selezionare ricordi a caso, sceglie quelli che sono complessi e significativi, capaci di generare valori saldi, di ramificarsi creando il famoso “senso di sé”. I principi che ne derivano, diventano parte integrante del sistema di valori di Riley. Un esempio concreto si ha quando un brutto ricordo, come ad esempio quello di un insulto gratuito ricevuto da coetanei - tipico tra gli adolescenti, i quali, a causa delle loro difficoltà emotive e del processo ancora in corso di apprendimento su ciò che è giusto e sbagliato - trasforma il dolore in un principio: quello di non insultare e offendere qualcuno nei suoi sentimenti. Questo principio si radica profondamente, andando oltre il ricordo stesso, preservando la lezione emotiva appresa e il desiderio di non replicare quel dolore negli altri.

Nel corso del sequel, vediamo Ansia mettere radici rapidamente e formare un nuovo Albero dei Principi, che simboleggia una nuova era nella vita emotiva di Riley. La dinamica tra Gioia e Ansia nel film offre una riflessione profonda su come i principi e i valori si sviluppano e si modificano nel corso della vita. Sono influenzati non solo dalle esperienze positive, ma anche da quelle negative che mettono alla prova la nostra resilienza. È essenziale che le emozioni trovino un equilibrio e si accettino reciprocamente, poiché ciò riflette e sostiene la stabilità e la coerenza dei valori. Questa narrazione che enfatizza efficacemente il concetto di 'sé in movimento', è una nozione centralmente studiata dagli psicologi come Erik Erikson e Carl Rogers, i quali hanno sottolineato quanto il nostro sé non sia un'entità fissa, ma piuttosto un costrutto in costante evoluzione, influenzato dagli eventi esterni e dai conflitti interni.

Le nuove emozioni rappresentate da Ansia, Invidia, Imbarazzo e Noia simboleggiano gli ostacoli tipici dell'adolescenza. Ansia, che assume il ruolo di leader tra queste, rappresenta una forza che può manipolare e distorcere la nostra percezione delle situazioni; una personificazione dell’ansia che riflette i modi in cui gli adolescenti possono essere sopraffatti dai loro timori interni, utilizzando l'immaginazione in modo controproducente, una dinamica che viene riconosciuta e temuta anche da Gioia nel film.

Un'invidia dagli occhi perennemente emozionati

Invidia, ad esempio, è visivamente rappresentata con grandi occhi perennemente emozionati, simbolo di un sentimento, sebbene presente, che non ha ancora messo radici profonde nella psiche di Riley a causa della sua giovane età. Tutti noi, soffriamo quotidianamente di piccole e comuni invidie, composte da un mix di ammirazioni e gelosie, che però possono essere amplificati sotto l'influenza di altre emozioni. Insomma, Inside Out 2, soddisfacendo le aspettative, illustra come le emozioni interagiscono in modo complesso: se l'Ansia prende il sopravvento, influenzata da situazioni di stress come il timore di Riley di perdere le amiche e la necessità di crearne di nuove, può trasformare significativamente la personalità. L'Ansia, quindi, non solo affronta le altre emozioni, ma può arrivare a soppiantarle, diventando un leader emotivo, spostando il fulcro del piacere e stabilità offerti da Gioia, verso uno stato più turbolento e ansioso.

La noia è indispensabile

Noia, o "ennui", emerge come una sfida meno diretta, ma ugualmente significativa. In un mondo dove l'ansia spesso prende il sopravvento, la noia può rappresentare un sottile grido di aiuto, una mancanza di stimolazione che invita alla riflessione su ciò che veramente motiva e interessa gli adolescenti.

Lo psicologo Adam Phillips, che ha studiato a fondo il valore della noia, sottolinea quanto sia fondamentale per lo sviluppo emotivo e creativo. Quando ci avvolge la noia, la nostra mente inizia a vagare liberamente, districandosi dalle strette maglie delle incessanti distrazioni del mondo moderno. In quel silenzio sottile, esploriamo pensieri, sentimenti e idee che erano stati soppressi, nascosti sotto il frastuono quotidiano. È in questi momenti di quieta riflessione che la nostra creatività sboccia, permettendoci di scavare più a fondo nella nostra anima e di riflettere sui nostri veri obiettivi.

Inside Out vs Inside Out 2

Il mio primo approccio con il capitolo iniziale di "Inside Out" fu un viaggio di dubbi e rivalutazioni. In principio, l'ho trovato privo di profondità, con Riley che sembrava troppo comune, troppo immersa nella quotidianità. Ma poi mi sono fermata a meditare: non è forse questo il tessuto di una vita ordinaria che ogni bambino merita? Ogni giovane anima dovrebbe godere del lusso di vivere momenti semplici e giornate spensierate, perché è nella calma dell'ordinario che spesso germogliano i semi della riflessione e della crescita personale.

Quel folletto scalzo e maniacale e poco creativo di Gioia mi irritò subito, spingendomi a simpatizzare naturalmente con Tristezza. Tuttavia, Gioia rappresentava quell'emozione positiva che risuonava immediatamente con il pubblico. D'altra parte, Tristezza è spesso quell'emozione evitata e mal compresa, nonostante sia fondamentale per diversi aspetti: la prima tra tutta è che non è un’antagonista di Gioia, ma partner necessaria nella danza complessa della psiche.

Con "Inside Out 2", Disney-Pixar ha affinato ulteriormente questo messaggio, rafforzando il concetto che l'equilibrio emozionale non deriva dalla soppressione di certi sentimenti, ma dal riconoscere e accogliere l'intero spettro delle esperienze interiori.