"È inutile che applaudite", la frecciatina (polemica) di Jimmy Kimmel che apre gli Oscar 2024

La 96esima edizione degli Oscar 2024 si è aperta con una bella frecciatina (polemica) lanciata del presentatore della serata, Jimmy Kimmel, a tutti i presenti in sala. Kimmel, che è alla guida della cerimonia dedicata ai premi più prestigiosi del mondo del cinema per la quarta volta, oltre che tra i volti più amati della tv americana, ha aperto le danze della notte degli Oscar 2024 con una vena polemica facendo subito zittire i presenti in sala con una frecciatina non proprio velata rivolta alla mancata candidatura della regista del film Barbie, Greta Gerwig, grande esclusa di questi Oscar 2024 ma presente in platea. Già dopo l'annuncio delle nomination l'assenza di Greta Gerwig aveva generato una forte polemica e Kimmel ha voluto sottolineare, ancora una volta e proprio ad apertura serata, quanto sia stato ingiusto esludere Gerwig tra i migliori registi di questi Oscar 2024.

Tutti i vincitori degli Oscar 2024

Jimmy, infatti, dopo aver dato il via alla notte degli Oscar 2024 e aver fatto un cenno, nel suo monologo d'apertura, allo sciopero degli attori e sceneggiatori, e al film Madame Web, ha lanciato una frecciatina a tutti i presenti in sala rimproverandoli per non aver dato la possibilità a Greta Gerwig di essere presente tra i candidati nella categoria dei milgiori registi.

"È inutile che applaudite, siete voi che non l'avete votata", ha detto, con fermezza, Jimmy Kimmel, rimproverando i presenti che stavano applaudendo alle sue parole nei confronti della regista di Barbie e che, però, sono gli stessi responsabili della mancata candidatura della regista di Barbie e anche della sua protagonista Margot Robbie.

Ed è proprio a Margot che Jimmy, poi, si rivolge dicendole: "Non ti preoccupare se non vincerai, hai già vinto (così come Ryan Gosling) la gara di genetica".