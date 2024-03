Oscar 2024, John Cena nudo sul palco: il video

John Cena nudo sul palco del Dolby Theatre nella notte degli Oscar per annunciare il film vincitore nella categoria Migliori Costumi. L'attore e wrestler, dopo il siparietto con Jimmy Kimmel, arriva al microfono coprendo le parti intime con la busta che contiene il nome del vincitore. "I costumi sono una cosa fondamentale... Non credo di poter aprire la busta", dice l'ex stella della Wwe. È Kimmel, quindi, a incoronare Povere creature!.

A dominare la serata degli Oscar 2024 è stato Oppenheimer. Il film diretto da Christopher Nolan conquista 7 statuette su 13 nomination: è il miglior film, Nolan vince per la miglior regia. Cillian Murphy è il miglior attore protagonista e Robert Downey jr trionfa come miglior attore non protagonista. Arrivano anche i riconoscimenti per la miglior colonna sonora originale, per il miglior montaggio e la miglior fotografia. Emma Stone è la miglior attrice protagonista per l'interpretazione in 'Povere creature!', film che conquista 4 premi. Qui tutti i vincitori e il riassunto della serata.