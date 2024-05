Valeria Golino è la regista di cui avevamo bisogno

L'arte della gioia

Valeria Golino la conosciamo tutti come una delle più importanti attrici del panorama cinematografico e seriale contemporaneo. Sono memorabili le sue interpretazioni in film come Caos Calmo, Tutto il mio folle amore, Per amor vostro, La scuola cattolica o serie tv come La vita bugiarda degli adulti dove si è distinta vestendo alla perfezione i panni di uno dei personaggi più affascinanti nato dalla penna della scrittrice Elena Ferrante. Valeria Golino è nota al pubblico anche per la sua vita privata, spesso finita sui giornali di gossip. Sono suoi ex fidanzati registi del calibro di Benicio Del Toro, Fabrizio Bentivoglio, Peter Del Monte e attori famosissimi come Riccardo Scamarcio a cui Valeria è stata legata dal 2006 al 2018.

Ma c'è un aspetto della personalità artistica di Valeria Golino di cui non si parla molto spesso ma che forse è il suo talento più grande: le sue doti da regista. Golino ha sperimentato l'esperienza dietro la macchina da presa dal 2010 con un cortometraggio dal titolo Armandino e il Madre ma si è imposta in questo settore con la sua opera prima nel 2013, Miele, per poi esplodere nel 2018 con Euforia, presentato a Cannes con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea.

Ma la più grande impresa da regista di questa donna che ha dato tanto al cinema come attrice e sembra proprio abbia ancora molto da dare come regista è la sua ultima serie tv, L'arte della gioia, una serie Sky Original presentata in anteprima mondiale a Cannes 2024 e pronta a uscire nelle sale cinematografiche di tutta Italia dal 30 maggio con la prima parte e dal 13 giugno con la seconda.

L'arte della gioia è una serie che si ispira allo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza sui temi della libertà e sessualità femminile ambientata nella Sicilia del XX secolo e con protagoniste attrici straordinarie come Jasmine Trinca, reduce dal successo della serie su Rocco Siffredi, Supersex e la giovanissima e talentuosissima Tecla Insolia che dopo aver esordito nel mondo della musica è passata alla recitazione prima con piccoli ruoli in fiction Rai come L'allieva e poi in lavori più grandi come quest'ultima opera di Valeria Golino dove dimostra di avere davanti a sé una carriera brillante.

L'arte della gioia, una serie audace e raffinata che fa la differenza

L'arte della gioia è una serie italiana di grandissima qualità e dal respiro internazionale. È immediato il rimando a The Handmaid's Tale a cui questo titolo sembra ispirarsi appieno, sia nella fotografia che nella regia che spazia dai limiti fisici e mentali delle stanze chiuse di un convento alla vastità di ambienti più ampi simbolo di libertà. Anche i costumi di questa serie ci ricordano tantissimo quelli delle ancelle della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood così come i temi trattati, se pur in modo diverso, come l'abuso sessuale, il dominio degli uomini sulle donne, la libertà individuale e sessuale femminile vista come tabù.

Valeria Golino fa un eccellente lavoro dietro la macchina da presa nel raccontare una storia antica rendendola moderna e soprattutto nell'attirare lo spettatore in un mondo dal quale resta talmente intrappolato da non volerne più uscire. Belli i giochi di luci e ombre, di interni ed esterni, belli i risvolti di trama, spesso inaspettati così come l'interpretazione intensa e travolgente delle sue attrici protagoniste. Questa serie, mano a mano che va avanti con gli episodi cresce, matura, si evolve proprio come il suo personaggio principale, la giovane Modesta, una ragazzina che fa della libertà il suo mantra abbattendo qualsiasi tipo di paura o pregiudizio.

L'arte della gioia è una serie fatta benissimo che conferma quanto in Italia si stiano facendo molti passi in avanti non solo a livello cinematografico ma anche seriale ed è la dimostrazione che le donne del cinema italiano sono in grado di fare la differenza.

Brava Valeria Golino che con L'arte della gioia ha fatto vedere a tutti che la sua carriera è tutt'altro che finita, anzi, sembra essere appena iniziata, sotto altre vesti.

Voto: 8