La Memoria dell’Assassino, il film di Michael Keaton è un’occasione persa

La Memoria dell’Assassino

Arriva nei cinema italiani, giovedì 4 luglio, il film diretto e interpretato da Michael Keaton, La Memoria dell’Assassino, un thriller che non sale mai di tensione nonostante la storia potenzialmente avvincente e i nomi del cast. Keaton, alla sua seconda regia, si ritaglia per sé il ruolo del killer “smemorato” John Knox e affida quello del figlio a James Marsden, mentre un (de)cadentissimo Al Pacino è l’amico fidato e truffatore Xavier Crane, e Ray McKinnon è lo sfortunato socio criminale di Knox, Thomas Muncie.

La Memoria dell’Assassino, la trama

John Knox è un killer di lunghissimo corso e piuttosto sui generis: ama la letteratura e la filosofia e ha conseguito ben due dottorati prima di finire a uccidere persone su commissione.

Un giorno scopre di essere affetto da un tipo irreversibile di demenza, che corre molto in fretta: la malattia di Creutzfeldt-Jakob. Prima di perdersi definitivamente nell’oblio, Knox decide di mettere le cose a posto, prendendosi la sua “buona uscita” dopo un ultimo “lavoro” con il suo socio storico, Thomas Muncie. Ma la sua mente gli gioca un brutto scherzo proprio nel bel mezzo dell’azione che finisce con tre cadaveri, compreso quello del socio, e un caos tale che la polizia non ci mette molto tempo a trovare la pista giusta da seguire. Nel frattempo però, un altro problema si pone davanti a Knox. Il figlio cinquantenne, con cui non ha rapporti da molti anni, bussa nella stessa notte alla sua porta, ferito e sconvolto, confessandogli di aver ucciso l’uomo che ha messo incinta la figlia adolescente. Si rivolge a lui per chiedere aiuto, e Knox capisce di avere un’opportunità per mettere a posto, in qualche modo, a tempo ormai scaduto, anche quella parte della sua vita. Per farlo chiede aiuto a un vecchio amico, anche lui criminale, che sarà anche il suo “sistema d’allarme” contro la malattia che avanza e gli fa perdere colpi. Il tutto mentre padre e figlio si ritrovano con una tenace detective della polizia alle calcagna.

La Memoria dell’Assassino, un thriller che manca di tensione

Sulla carta una storia davvero interessante. Un sicario colto, con la memoria mangiata da una malattia, che ingaggia una lotta contro il tempo per mettere ordine alla sua vita disastrata prima che l’oblio lo sommerga. Un imprevisto che manda tutto all’aria e un’ultima occasione insperata che richiede una mossa da eroe da parte dell’antieroe. Eppure, questa storia con tanti elementi interessanti, nel nuovo film diretto da Michael Keaton, il secondo dell’attore alla regia, non decolla mai. E, quel che è peggio per un thriller, non tiene mai, nemmeno per un fotogramma, lo spettatore in tensione, nel dubbio di ciò che avverrà. Insomma, zero suspense. Sembra più un film di indagine psicologica, che si addentra nei pensieri e nelle reazioni di un uomo che è giunto al vero tramonto ed è consapevole di esserlo e nel suo rapporto da salvare con il figlio ormai adulto abbandonato anni prima. Un uomo che, seppure di mestiere ha ucciso su commissione per tutta la vita, si vuole congedare come un bravo padre di famiglia, preoccupato del futuro anche economico di ex moglie e progenie, e che prova a mettere a posto le cose prima che l’avanzare velocissimo della malattia lo lasci inerme.

La malattia in realtà è l’elemento più forte del film, non solo perché regala complessità alla figura del protagonista, ma anche perché nelle scene di azione, e nel particolare lavoro di Knox, ma anche nella sua fuga dalle indagini della polizia, i vuoti mentali, le distorsioni, e le confusioni diventano l’unico elemento di imprevisto della storia. Sulla grandezza degli interpreti, a iniziare da Michael Keaton, criminale spietato, ma anche fragile e disorientato, per continuare con il piccolo personaggio di Al Pacino che, comunque, inevitabilmente, giganteggia, non c’è nessuna discussione. Ma per fare un film davvero avvincente non bastano due fuoriclasse sulla scena, ci vuole ben altro. E questo La Memoria dell’Assassino, nonostante le buone premesse, risulta, purtroppo, un’occasione persa.

Voto: 5,5