"Marcello Mio": il film su Mastroianni non sa dove andare a parare

Fabrice Luchini e Chiara Mastroianni in una scena di "Marcello Mio"

Marcello Mio per ora può tranquillamente fregiarsi del titolo di film peggiore in Concorso a Cannes 2024, un’edizione che per essere onesti non è che stia regalando così grandi soddisfazioni, complice il disastro provocato in questi anni dal Covid e dallo sciopero delle categorie di settore verso le produzioni. Ma certo questo omaggio al fu Snaporaz rimane un mistero come abbia potuto trovare il suo spazio alla Croisette.

Marcello Mio - la trama

Marcello Mio fin dall'inizio è metacinema, almeno in teoria, e cerca di unire realtà e finzione. Parte con Chiara Mastroianni che vive un periodo complicato dal punto di vista professionale, con ruoli che le stanno incredibilmente stretti, quasi tutti poi connessi direttamente o indirettamente alla gigantesca figura dei suoi genitori: Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Costretta ad imitare la celebre Ekberg in una Parigi sonnacchiosa e grigia, messa in difficoltà durante un provino dove era al fianco di Fabrice Luchini, Chiara decide di diventare letteralmente Marcello, di riportare come in vita il padre, andando in giro vestita come lui, ricalcandone i movimenti, i tic, lo stile e la parlata. Inoltre, ripercorrerà sul suolo italiano le tappe più iconiche della carriera e della vita del padre, andatosene troppo presto nel 1996. Nel farlo metterà però così in difficoltà innanzitutto la madre, Catherine Denueve, nonché le persone a lei più vicine come Benjamin Biolay, Melvil Poupaud, che non riescono a capire il perché di questa trasformazione, di questa ossessione per Marcello. Tra passeggiate notturne, ospitate televisive e incontri casuali, Chiara Mastroianni cercherà di fare pace con quell'assenza, almeno per un po'. Marcello Mio diciamo subito che si poneva come operazione in teoria molto interessante, a patto ovviamente di essere curata e studiata in modo intelligente, sensibile e non meramente derivativo.



Il problema principale è che la regia è affidata a Christophe Honoré, forse il più tedioso, sopravvalutato, verboso e inconsistente tra i registi translpini della sua generazione, con cui la Mastroianni tra l'altro già aveva collaborato in passato. Anche la sceneggiatura è affidata a lui, e i risultati purtroppo si vedono, perché Marcello Mio non ha letteralmente un briciolo di equilibrio, di senso, si accontenta di essere una sorta di messa in scena casuale priva di vita propria, di un qualcosa che non sia un seminare spunti ed omaggi qui e là, senza un ordine di continuità. Chiara Mastroianni ci prova, ma questo unire verità e falsità che ha in lei il motore principale, semina più problemi e domande senza risposta che altro, alla fine diventa una sorta di gioco ridondante e senza uno vero scopo che non sia qualcosa di privato, di personale ma appunto poco fruibile. Catherine Deneuve cerca di riportare a galla l'antico charme ma al più le riesce di essere insopportabile per quanto materna. L'unico che si salva è Fabrice Luchini, alle prese con una versione di sé stesso tra l'indifeso e l'apprensivo. Marcello Mio cerca come può di parlarci di chi era questo attore sagace, indolente, intelligentissimo, sensibile, la cui assenza è stato qualcosa di devastante per chi lo amava, per Chiara e la sua famiglia. Ma anche in questo, il film di Honoré perde il bandolo della matassa, diventa in certi momenti tanto superficiale da essere quantomeno irritante e respingente.

Un'operazione cinematografica inconsistente e fastidiosa

Marcello Mio ha due momenti veramente insopportabili. Il primo è quando Chiara Mastroianni finisce in uno studio Rai, un talk show per casalinghe di Voghera dove una Stefania Sandrelli assolutamente svogliata deve scegliere il miglior sosia di Marcello Mastroianni. Sono momenti tra lo scult e il The Lady di Lory Del Santo che non auguriamo a nessun spettatore di vivere in prima persona, con una messa in scena, una recitazione, talmente di basso livello, che si fa fatica a crederci. Poi c'è il finale con la famiglia in riva al mare, Chiara che lascia Marcello sulla riva e va a nuotare, inseguita in acqua dagli altri, tra cui un soldatino inglese che non si è capito esattamente come faccia ad andare in giro dove vuole sempre e comunque. In mezzo un po' di ironia, la Mastroianni che ci prova con un fanatismo da samurai a dare un senso a tutto questo, a parlarci della sua vita, anzi della loro vita, con e senza Marcello. Chi era alla fine per loro non si è capito, ed è un altro problema del film, che non sa o non vuole trovare un percorso narrativo che sia reale. Marcello Mio di base è una serie di scene stilose che cercano di far ridere, seminare ricordi e inneggiare ad uno stile perduto di un cinema perduto. Ma ciò che ne viene fuori è senza un vero filo conduttore, senza un perché che vada oltre la mera vanità personale.



Ma come ha fatto Marcello Mio a finire in questa Cannes 2024 addirittura in concorso? Honoré ha porte aperte a prescindere qui, la produzione è più franco che italiana, anche questo ha il suo peso per loro, i francesi, che bene o male pensano che Marcello sia anche un po' transalpino. Fatto non da nulla, durante l'anteprima mentre la sala si svuotava comprensibilmente durante la proiezione, gli unici a godersela erano proprio i francesi. Marcello Mio è un film francese per i francesi, lo è nella sua natura borghese, annoiata, supponente senza manco far finta di non esserlo. Certo, con i disastri che il Covid prima e lo sciopero di sceneggiatori e attori poi, non era difficile immaginare che si sarebbe raschiato il fondo del barile per mettere assieme una selezione numericamente sufficiente. Ma viene il dubbio che anche in condizioni ottimali, questo film così pieno di difetti, così freddo e privo di quel calore che Marcello Mastroianni seppe trasmettere in La Dolce Vita, Divorzio all'Italiana, La Terrazza, 8 1/2 avrebbe trovato spazio. Una grande occasione perduta, un film che non dona niente allo spettatore, se non l'impressione di un mondo che rimane autoreferenziale, senza che nessuno si prenda la briga di spiegarci qualcosa. Ma lo stile non basta, non può bastare, come non può bastare l'intento pur nobile di parlarci dell'uomo e dell'artista, perché alla fin fine la struttura fallata in partenza non ci dice nulla dell'uno e nulla dell'altro. Di gran lunga il peggior film visto a Cannes 2024, e di questo neppure il vero Marcello avrebbe trovato molto su cui ridere.

Voto: 4