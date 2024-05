"Maria" non è solo un brutto film, è un film sbagliato

Anamaria Vartolomei e Matt Dillon in un momento di "Maria" di Jessica Palud

Maria, il biopic dedicato da Jessica Palud a Maria Schneider, figura tanto iconica quanto maledetta della cinematografia, è il caso classico di film che ambisce ad essere sensazionalistico e null'altro. La pur bravissima Anamaria Vartolomei viene assolutamente sprecata, come ultimamente le succede spesso, in un lungometraggio disonesto, rozzo, malfatto sia dal punto di vista formale che concettuale, ma soprattutto un'opera tanto moralista, quanto parziale nella sua rappresentazione dei fatti e dei protagonisti.

Maria - la trama

Maria Schneider (Anamaria Vartolomei) la conosciamo ancora sedicenne, quando, contro il parere della madre Marie-Christine Schneider (Marie Gillain), riallaccia i contatti con il padre Michel (Jonathan Couzine), attore di lungo corso, che era sempre stato sostanzialmente un estraneo nella sua vita. Maria, proprio seguendo il padre sul set, decide di fare della recitazione e del cinema la sua ragione di vita, con cui compensare a mancanze affettive e uno squilibrio palese nella vita familiare, con la madre che è violenta, instabile, senza empatia. A 19 anni arriva inaspettatamente la grande occasione: viene notata ed infine scelta nientemeno che da Bernardo Bertolucci (Giuseppe Maggio), che per il suo Ultimo Tango a Parigi ha bisogno di un'attrice che, come lei, pur non essendo nota al grande pubblico, sappia essere ad un tempo vulnerabile e sensuale, reggere il gioco assieme ha un mostro della settima arte come Marlon Brando (Matt Dillon). Le riprese sono per lei l'occasione di imparare molto, ma a mano a mano che va avanti, l'asticella viene sempre più spostata, l'improvvisazione sfugge di mano.

Quel film, diventato il più controverso di tutti i tempi, vedrà Maria Schneider diventare protagonista di una delle scene più iconiche e assieme discusse del cinema, farà di lei un simbolo suo malgrado di una dimensione di carnalità totalmente inedita nella società di quegli anni. Ciò che accadde durante le riprese del film è in realtà noto, ma quello a cui invece Jessica Parud mira, è creare un qualcosa di funzionale ad una sorta di damnatio memoria, che interessa non solo il grande attore americano, ma soprattutto il regista italiano. La Palud tuttavia, non si accorge che così facendo non solo sminuisce la stessa figura professionale della Schneider, ma ne altera e illumina in modo errato l'esistenza, assediata da tossicodipendenza e soprattutto da una solitudine affettiva e familiare profonde. L'operazione risulta fin dall'inizio quindi afflitta da un moralismo a dir poco nauseante. A mano a mano che si va avanti, si nota che Maria è anche un film oggettivamente davvero brutto, girato senza particolare grazia o fantasia, con interpretazioni che, Matt Dillon in testa, appaiono quasi delle parodie, e rendono l'insieme a lungo andare semi televisivo, forzato, urlato.

Un film superficiale e che si accontenta di essere sensazionalistico

Anamaria Vartolomei, protagonista di quel L'Evenement che vinse a sorpresa il Leone a Venezia 2021, è già uno dei volti femminili di maggior risalto del cinema transalpino, ed è armata di una sensualità e una presenza scenica che non hanno nulla da invidiare a ciò che Maria Schneider impugnava con tanta sicurezza ai suoi tempi. Tuttavia, Maria è un film che, oltre a modificare in modo abbastanza vergognoso ciò che è successo sul set di Ultimo Tango a Parigi, a disegnare soprattutto con il Bernardo Bertolucci di Maggio una sorta di orco insensibile, a darci nel Brando di Dillon un divo insicuro e cafone, sostanzialmente ci dice che senza la famosa scena del burro non prevista, lei non sarebbe mai riuscita a recitare nel film, che non valeva niente. Il resto di Maria è il classico iter di assedio e distruzione mediatico, qualcosa che esisteva nella Francia e nell'italia di quegli anni, dove il film fu oggetto di pesantissimi procedimenti giudiziari, così come nella società di oggi. A questo segue la tossicodipendenza, i ricoveri, l'abbandono delle scene e la famiglia assente. Ma tutto è senza vita e senza intensità.

Maria tratta ogni elemento in modo superficiale, con una scrittura prevedibile, a tratti grossolana. La Vartolomei non riesce a donare alcuna reale sensazione di verità in quello che vediamo, ma la colpa non è sua, quanto della regia, del fatto che l'insieme appaia quasi un prodotto televisivo, di una messa in scena frettolosa che interessa anche maestranza, costumi, una fotografia fredda e patinata. Maria Schneider era una giovane attrice di grande talento, che fu travolta da una gogna mediatica vergognosa, da una società bigotta e violenta, ma soprattutto delle sue fragilità, preesistenti quel film che è e rimane uno dei momenti più profondi della settima arte, uno dei più grandi film sul concetto di eros mai realizzati. Questo invece è un film mediocrissimo, funzionale però questa Cannes 2024, dove il Concorso Ufficiale non ha convinto, dove la qualità latita, ma dove basta un filmetto come questo, presentato alla Cannes Prémiere, per riaccendere le polemiche di cui la stampa francese si nutre da sempre, utilissime ad una Croisette che in qualche modo, deve cercare di lasciare il segno, costi quel che costi.

Voto: 3