Matteo Garrone quell'Oscar non lo poteva vincere

Matteo Garrone non conosce pace. Dal palco del Bifest (Bari International Film Festival) il regista, uno dei pochi fiori all’occhiello a livello internazionale della nostra settima arte odierna, durante una Master Class non si è fatto pregare e ha parlato di vittoria mutilata, di un Oscar che poteva tornare in Italia. Davvero è così? Davvero l’Italia ha perduto un’altra occasione? Oppure si ha difficoltà nel riconoscere che entrare nella selezione finale era il massimo a cui Io, Capitano poteva aspirare? La risposta è una e sola, per quanto amara e difficile da accettare.

Un film audace e coraggioso, ma la concorrenza era troppa

Matteo Garrone con Io, Capitano ci credeva davvero. Solo adesso appare chiaro, lampante, quanto il regista di Gomorra e Il Racconto dei Racconti fosse fiducioso sulla vittoria finale per il suo Io, Capitano, l’odissea di Seydou e Moussa dal Senegal alle coste italiane, attraverso l’inferno del continente africano. Il film di Matteo Garrone a Venezia aveva avuto riconoscimenti di grande prestigio: Leone d’Argento per la Regia al regista romano, Premio Marcello Mastroianni al bravissimo Seydou Sarr, più il plauso unanime della critica, per un film di impegno civile dalla potenza visiva enorme, curatissimo, capace di portarci letteralmente dentro il dramma dei migranti. Ma agli Oscar, l'ha spuntata La Zona d'Interesse del britannico Jonathan Glazer, che si era già aggiudicato il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes. Un'ingiustizia? Andiamo con ordine.

L'Oscar all'Italia manca da esattamente 10 anni, da quando nel marzo del 2014 Paolo Sorrentino, l'altro grande ambasciatore del nostro cinema nel mondo, con La Grande Bellezza fece innamorare l'Academy. Il paradosso? A Venezia alla critica italiana il film piacque poco, agli stranieri invece li fece impazzire. Matteo Garrone con Io, Capitano però ci credeva davvero. Solo adesso appare chiaro, lampante, quanto il regista di Gomorra e Il Racconto dei Racconti fosse fiducioso sulla vittoria finale per il suo Io, Capitano, l’odissea di Seydou e Moussa dal Senegal alle coste italiane, attraverso l’inferno del continente africano.



"Agli Oscar era possibile vincere. Purtroppo la campagna non è andata come doveva andare, non abbiamo avuto il distributore americano giusto che ha investito quello che andava investito e poi, soprattutto, nessuno ci ha detto che si poteva correre in tutte le categorie". Come fa a non saperlo Matteo Garrone mi viene da chiedere? "Qualcuno lì mi ha detto che era sorpreso che Seydou Sarr, per esempio, non fosse stato candidato come Migliore attore protagonista. Una cosa che fa la differenza perché è una gara in cui non tutti partono alla pari" ha aggiunto "Se corri per tutte le categorie hai come votanti tutti i diecimila dell'Academy, mentre per la categoria miglior film straniero a votare sono solo in mille". In effetti il Cohen Media Group non è un colosso, l'arrivo in sala negli States è stato oggettivamente per pochi intimi. Ma sono teorie che non reggono.

Un risultato figlio anche dell'arretratezza del cinema italiano

Alla rabbia di Matteo Garrone, sempre dal Festival di Bari, si è aggiunta quella di Paolo Del Brocco, Ad di Rai Cinema. "Sostenere una campagna di promozione di quel tipo per un film non americano necessita di investimenti pari a circa dieci milioni di euro. Una cifra per noi impossibile” ha confessato Del Brocco. Quest'anno però agli Oscar la concorrenza era incredibilmente alta in tutte le categorie. La Francia per esempio, notoriamente perdente in questa manifestazione a dispetto del suo primato di qualità, ha commesso "l'errore" di candidare L'Ossessione di Dodin Bouffant, invece del vincitore di Cannes, Anatomia di una Caduta, che si è portato a casa "solo" la Miglior sceneggiatura originale. Fosse stato anche il film della Triet nella lista di Miglior FIlm Internazionale, le speranze di Matteo Garrone sarebbero state ancora minori, ma anche così era una missione impossibile. Perché? Perché non era il film migliore in ogni caso.



Non è un giudizio severo, è semplicemente realistico. Chi pensa che solo ed esclusivamente sia il peso politico a decidere gli Oscar non li conosce. Certamente Matteo Garrone ha ragione nel far presente che gli inglesi votanti sono 900, a fronte di soli 100 italiani, ma ciò non toglie che oltre al film di Glazer, Io, Capitano avrebbe dovuto poi spuntarla contro il notevolissimo Perfect Days di Wim Wenders (non esattamente il primo che passa), l'apprezzatissimo La Sala dei Professori di İlker Çatak, nonché La Società della Neve di Bayona, produzione di Netflix (con tutto il peso del caso). Anzi, ad essere proprio freddamente onesti, lasciando fuori l'orgolio patrio, la shortlist di 15 nomi iniziali comprendeva film come The Monk and the Gun di Bhutan, Amerikatsi di Goorjian, Godland di Pàlmason, tutte pellicole di altissimo valore artistico. Forse meritavano meno del film di Matteo Garrone? No.

Su una cosa però Matteo Garrone ha assolutamente ragione: per mezzi economici, peso politico e influenza, il cinema italiano è di serie b. Questa polemica si intreccia con quella che proprio dalla Biennale lanciò Pierfrancesco Favino, quando fece notare che per i ruoli di italiani, le grandi produzioni straniere ignoravano i nostri interpreti. Non esiste una vera industria cinematografica italiana, non come vi è in Germania, Spagna, Inghilterra o Francia. Siamo arretrati da ogni punto di vista, sia artistico che manageriale che di innovazione. Tutto questo si paga in un modo o nell'altro. Lasciando perdere la boutade di Garrone sulla candidatura eventuale del bravissimo Seydou Sarr, occorre dire che entrare nella lista dei 5 candidati è stato un successo, ma la vittoria non era alla sua portata. Sarà però nel tempo che si misurerà la grandezza del notevole Io, Capitano di Matteo Garrone, non nelle statuette.