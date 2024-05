È morto Bernard Hill, attore di Titanic e Signore degli Anelli

L'attore Bernard Hill, noto per i suoi ruoli in Titanic e nella trilogia del Signore degli Anelli, è morto all'età di 79 anni. In Titanic, il film diretto da James Cameron, Hill ha interpretato il capitano Edward Smith. Nella saga del Signore degli Anelli, è stato Theoden, re di Rohan. La notizia del decesso è stata confermata alla Bbc dall'agente dell'attore, Lou Colson. Hill deteneva il primato di aver recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 premi Oscar.

Nato a Manchester il 17 dicembre 1944, aveva esordito al cinema nel 1982 in "Gandhi" (1982) di Richard Attenborough (1982), per avere poi uno dei suoi primi ruoli da co-protagonista con "Il Bounty" (1984) di Roger Donaldson. Tra gli altri suoi film figurano: "Le montagne della luna" (1990) di Bob Rafelson, "Spiriti nelle tenebre" (1996) di Stephen Hopkins (1996), "Fino a prova contraria" (1999) di Clint Eastwood, "Sogno di una notte di mezza estate" (1999) di Michael Hoffman, "Il Re Scorpione" (2002) di Chuck Russell, "Wimbledon" (2004) di Richard Loncraine. Dopo un cameo in "Operazione Valchiria" (2008) di Bryan Singer (2008), tra le sue ultime apparizioni c'è "Golden Years - La banda dei pensionati" (2016) John Miller.