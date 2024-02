È morto l'attore Richard Lewis, star della serie "Curb Yout Enthusiasm"

L'attore comico Richard Lewis è morto a 76 anni. Protagonista della fortunatissima sit-com "Curb Yout Enthusiasm" e della serie "Anything but Love", era uno dei volti più amati della stand up comedy americana.

Come fa sapere la Cnn, Lewis è deceduto nella sua casa di Los Angeles dopo essere stato colpito da un attacco di cuore. Nell'aprile dello scorso anno, l'attore aveva reso nota la diagnosi di Parkinson, anche se i problemi di salute erano iniziati già nel 2021 dopo una serie di interventi chirurgici.

La carriera di Richard Lewis è decollata nel 1974 grazie alla sua prima apparizione al Tonight Show Starring Johnny Carson. Lewis per 50 anni è stato una star della stand-up comedy, fino all'ultima esibizione a Chicago nel 2018.