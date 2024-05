Mothers' Instinct è un oscuro thriller che vi lascerà senza parole

Mothers' Instinct

Anne Hathaway e Jessica Chastain sono le protagoniste del nuovo film Mothers' Instinct, opera prima di Benoit Delhomme in uscita nei cinema da venerdì 9 maggio. Distribuito da Vertice360, questo thriller psicologico oscuro e intenso è vietato ai minori di 14 anni per decisione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. Si tratta di una scelta inusuale per un film appartenente al genere del thriller e dunque frutto dell'immaginazione di un bravo sceneggiatore ma l'impatto emotivo che provoca questa storia è talmente forte da rischiare di turbare psicologicamente un pubblico più giovane, e non solo.

Mothers' Instinct è un raffinato quanto sconvolgente noir che racconta la storia di due donne, due madri, due amiche il cui rapporto è destinato a deteriorarsi lentamente a causa del sospetto, di sensi di colpa e della paranoia. Le due star Premio Oscar Chastain e Hathaway prestano il volto rispettivamente ad Alice e Céline, le cui vite apparentemente perfette in un centro suburbano dell’America degli anni '60 vengono improvvisamente sconvolte da un tragico incidente che coinvolge uno dei loro figli. Da quel momento in poi la loro vita non sarà mai più la stessa.

Un thriller disarmante con due eccezionali Jessica Chastain e Anne Hathaway

Questo lungometraggio, dalla regia e fotografia di altissima qualità, ha il potere di ipnotizzare al punto da farci entrare nella storia e intrappolarci lì dentro per tutta la durata del film lasciandoci con un crescendo di tensione che tocca il suo punto più alto nel finale del film che travolge, sconvolge e lascia senza parole, come un pugno allo stomaco. Mothers' Instinct racconta una storia oscura e agghiacciante che affronta i temi della perdita, della manipolazione psicologica, della maternità e soprattutto della salute mentale scatenando un dibattito attualissimo quanto necessario su questi argomenti.

Ma a dare al film un tocco di vera classe sono le due attrici protagoniste. Chastain e Hathaway sono due grandissime interpreti del cinema contemporaneo e con questo film ci regalano un'interpretazione a dir poco eccellente danzando, con una naturalezza sorprendente, tra emozioni contrapposte e mostrandoci i lati più oscuri del lutto, della gelosia, del senso di colpa e della debolezza psicologica.

Vedere Mothers' Instinct non è psicologicamente facile e ciò che vi resterà a fine film saranno emozioni contrastanti. Da un lato si apprezza la sua bellezza strutturale e la qualità dell'interpretazione delle sue attrici protagoniste, dall'altro non si può restare indifferenti alla crudeltà della storia raccontata. Quindi preparatevi a provare dolore, fastidio, rassegnazione ma più di ogni altra cosa rabbia.

E intrattenedo, smuovendo le coscienze e provocando emozioni, che siano positive o negative, Mothers' Instinct ha decisamente permesso al cinema di fare ciò per cui è stato creato: lasciare un segno.

Voto: 7,7