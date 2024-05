Mothers' Instinct: la spiegazione del finale (sconvolgente) del film vietato ai minori

Dal 9 maggio è nelle sale italiane il nuovo film con protagoniste le due attrici premio Oscar Jessica Chastain e Anne Hataway, Mothers' Instinct. Opera prima del noto direttore della fotografia Benoit Delhomme, questo film è un thriller oscuro e sconvolgente che racconta la storia di un rapporto tra migliori amiche che inizia a deteriorarsi dopo che il figlio di una di loro ha un brutto incidente. Da lì il film assume una tensione psicologica talmente forte e in crescendo da rischiare di turbare il pubblico e proprio per questo è stato vietato ai miori di 14 anni. Ma come finisce il film? Qual è il finale di Mothers' Instinct? Scopriamolo insieme.

Mothers' Instinct, la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Il finale di Mothers' Instinct è allo stesso tempo inaspettato e sconvolgente e arriva a toccare il punto più alto di tensione lasciando, letteralmente, senza parole se non con addosso un senso di rabbia e frustrazione. Dopo qualche mese dalla morte del piccolo Max, unico figlio di Céline (Anne Hathaway) deceduto dopo essere caduto dal balcone quando sua mamma non lo stava guardando, la donna sembra essere tornata alla normalità. Ma presto scopriremo che non sarà così. I sospetti di Alice, ex migliore amica di Céline e sua vicina di casa si fanno sempre più grandi.

Alice, infatti, è convinta che Céline voglia vendicarsi perché pensa che la morte di suo figlio sia stata colpa dell'amica che non l'ha salvato in tempo. E prima uccide su suocera, scambiandole le pillole per il cuore, poi tenta di avvelenare il figlio di Alice con dei biscotti agli arachidi, di cui il piccolo è allergico.

Ma quando Alice spiega a suo marito che secondo lei dietro questi episodi c'è la stessa Céline lui la prende per matta e la manda da uno psichiatra dato che la donna aveva già avuto episodi di debolezza psicologica dopo post-partum. Così, creduta pazza, Alice torna a prendere psicofarmaci e a credere di essersi inventata tutto. Ma tutto cambia quando Alice comunica a Céline - che è ossessionata dal figlio di Alice dopo la morte del suo bimbo - che presto lei e la sua famiglia si trasferiranno. Per evitare che questo accada Céline uccide il suo stesso marito prima addormentandolo con del cloroformio e poi tagliandogli le vene e facendo credere a tutti sia stato suicidio.

Poi, accolta in casa da Alice, sconvolta per la morte del vicino, Céline avvelena il marito di Alice, addormenta la stessa e uccide entrambi inscenando una fuga di gas in casa. Alice aveva capito tutto ma il suo tentativo di salvarsi e salvare la sua famiglia non va a buon fine. L'unico a salvarsi dall'attacco di Céline è il piccolo Theo, figlio di Alice che è rimasto, così, orfano di genitori. Ma è tutto un piano di Céline per diventare sua mamma adottiva.

Così la donna riesce nell'impresa folle di "rubare" il figlio della sua ex amica, ormai morta, e a tornare a essere mamma, proprio come aveva pianificato fin dalla morte del suo bambino, un lutto che non ha mai davvero superato e che l'ha portata a compiere azioni scellerate.