"Oh, Canada" è il grande viaggio nell'ambiguità di Paul Schrader

Richard Gere e Uma Thurman in un momento di "Oh, Canada" di Paul Schrader

Paul Schrader con Oh, Canada, girato in soli 17 giorni, si presenta in Concorso a Cannes 2024, dopo che due anni fa a Venezia con Il Maestro Giardiniere aveva messo la parola fine alla sua bellissima trilogia sull'accidentalità. Tratto dall'omonimo romanzo di Russell Banks, scomparso il gennaio scorso, il film si pone come viaggio all'interno del concetto di verità in senso personale e universale. Diventa anche un'analisi sul rapporto tra artista ed opera, vita e arte cinematografica, su quanto la telecamera possa dare la certezza, oppure l'illusione, di una verità a portata di mano, mettendo a nudo solo una parte della nostra anima.

Oh, Canada - la trama

Per Leo Fife (Richard Gere nel presente, Jacob Elordi nel passato) uno dei più celebrati ed apprezzati registi di documentari di tutti i tempi, la vita è ormai agli sgoccioli. Un cancro se lo sta portando via, lo ha reso il fantasma dell'uomo che era ed è per questo che ha accettato l'offerta dei suoi ex studenti Malcolm (Michale Imperioli) e Diana (Victoria HIll). Vogliono registrare una sua confessione finale, dargli modo di creare un testamento personale, di dire tutta la verità nient'altro la verità, sulla sua vita e la sua opera. La moglie di Leo, Emma (Uma Thurman) è dubbiosa circa il risultato dell'operazione, ma Leo è irremovibile, anche perché sa di non aver detto tutto sul suo passato, quello di un ex ragazzo della provincia confuso della fine degli anni '60, scappato in Canada per sfuggire all'arruolamento del Vietnam. Lì è diventato un regista di culto, ma davvero è stato questo grande uomo? Leo, mentre lotta contro quel tumore che ormai lo sta spegnendo, cerca di dominare la sua mente, che pare vacillare, in cui passato, presente, verità e fantasia si confondono.

Ma allora come fare? Come comprendere se ciò che lui sta dicendo è veramente un elenco di segreti inconfessabili o la fantasia malata di un uomo ormai perduto? Oh, Canada è il grande ritorno di Paul Schrader, uno dei grandi protagonisti della fu New Hollywood, uno dei registi più influenti della sua generazione. Regista e personaggio scomodo, collerico, dal carattere difficile come del resto questo protagonista, che dalle pagine del rimpianto Russell Banks, scivola davanti ai nostri occhi con una doppia interpretazione, che porta la firma oltre che di Richard Gere, anche di un Jacbo Elordi, che a prima vista pare una scelta assurda dal punto di vista realistico. I due attori hanno 20 cm di differenza in altezza e nessuna somiglianza fisica, ma questo casting è in realtà incredibilmente arguto, audace, per la volontà che Schrader palesa di segnare un punto, far notare una differenza, esaltare il tono a metà tra realtà e proiezione di sé, di ciò che è stata la vita per Leo. Anche per questo, Oh, Canada diventa un'epifania, un monumento al racconto anticlimatico, con una struttura narrativa tanto irregolare quanto seducente.

Un viaggio sincopato dentro una vita fatta di rimpianti e mezze verità

Oh, Canada si affida, oltre che ad una regia sublime di Schrader, soprattutto alla chimica tra i protagonisti. Qui le interpretazioni sono di altissimo livello, ma è soprattutto Richard Gere a dominare ogni scena. Leo è uno dei suoi personaggi migliori. Orgoglioso, ferito, pieno di vergogna e di rabbia, è anche senza filtri, è onesto o almeno così pare, perché Oh, Canada gioca anche molto con la nostra percezione, così come fa con le immagini, con la fotografia di Andrew Wonder. Schrader torna alla pellicola, con il suo amato 16mm, usa sia il bianco e nero spesso e volentieri, poi ecco diverse tonalità di colore, aiuta il film ad avere un'aria vintage, indie, ma senza eccessi o manierismi, quanto con la coerenza di volerci parlare (o almeno farci credere che sta parlando) della verità. I colori invece riguardano la parte inconfessabile, o forse quella inventata chi lo sa. La verità, pare dirci Oh, Canada, è sempre un punto di vista, ma non è neanche detto che sia questo forse il centro del racconto di Leo, che a neppure trent'anni già aveva lasciato due donne alle sue spalle, era fuggito da un paese e una guerra. Attorno a lui Paul Schrader disegna un ritratto crudo ma non eccessivamente severo della Beat generation, la sua generazione, quella che pensava di cambiare il mondo invece il mondo ha cambiato loro.

Uma Thurman è dolente e dolcissima nei panni di questa moglie, che si rende conto che, forse, nel profondo, quel marito non l'ha mai conosciuto veramente, non quanto pensava; ma anche il resto del cast è perfetto nel disegnare quello che è pure un arco storico di trasformazione di un paese, di una società e del concetto di artista. Lo fa in quell'America che dagli inizi degli anni '60, infine si aggira in questo XXI secolo senza sapere chi è. C'è anche un'analisi del cinema stesso come medium, del documentario in particolare. Quella telecamera è solo un mezzo, l'intenzione è ciò che fa la differenza. Abbiamo di fronte sempre la voce e la mente di Leo, giovane e pieno di dubbi e paure, vecchio e pieno di certezze, anima in pena all'eterna ricerca di qualcosa di incompiuto e incredibile, corpo agonizzante sorretto da uno spirito che si aggrappa alla sua parola, alla sua volontà. Un personaggio sovente detestabile, egoista, narciso, ma allo stesso tempo anche incredibilmente coerente, simbolo di una volontà di riscatto finale, che però non ha nulla di religioso. Qualche piccolo problema nella sceneggiatura, si vede che il film ha avuto una genesi molto particolare, ma il risultato rimane robusto, lascia una traccia, come del resto ogni opera di Paul Schrader, l'ultimo della sua razza.

Voto: 7,5