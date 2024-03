Oscar 2024, tutte le nomination: c'è "Io Capitano" di Garrone

Tra i film in corsa per gli Oscar 2024 c'è anche Matteo Garrone con Io Capitano. Già candidato ufficiale dell'Italia al Miglior film internazionale, è entrato nella cinquina finale delle nomination. Oppenheimer è in testa con 13 candidature, 12 per Povere creature!, 10 per Killers of the Flower Moon, 8 per Barbie, 7 per Maestro, 6 per la sorpresa Anatomia di una caduta.

Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate martedì 23 gennaio al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. La cerimonia degli Oscar si svolgerà a Los Angeles stasera, 10 marzo, e in Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, condotta da Alberto Matano.

Il film di Garrone sull'odissea di due ragazzi migranti dal Senegal all'Italia dovrà vedersela con quattro temibili avversari: Perfect Days di Wim Wenders, La società della neve del regista spagnolo Juan Antonio García Bayona, The Teachers' Lounge (titolo originale Das Lehrerzimmer) del regista tedesco Ilker Çatak e La zona d'interesse del regista inglese Jonathan Glazer.

Tutte le nomination

Miglior film: American Fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Povere creature!, La zona d'interesse

Miglior regia: Jonathan Glazer – La zona d'interesse, Yorgos Lanthimos – Povere creature, Christopher Nolan – Oppenheimer, Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon, Justine Triet – Anatomia di una caduta

Miglior attore: Bradley Cooper – Maestro, Colman Domingo – Rustin, Paul Giamatti – The Holdovers, Cillian Murphy – Oppenheimer, Jeffrey Wright – American Fiction

Miglior attrice: Annette Bening – Nyad, Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller – Anatomia di una caduta, Carey Mulligan – Maestro, Emma Stone – Povere creature!

Miglior attore non protagonista: Sterling K. Brown – American Fiction, Robert De Niro – Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr. – Oppenheimer, Ryan Gosling – Barbie, Mark Ruffalo – Povere creature!

Miglior attrice non protagonista: Emily Blunt – Oppenheimer, Danielle Brooks – The Color Purple, America Ferrera – Barbie, Jodie Foster – Nyad, Da'Vine Joy Randolph – The Holdovers

Miglior sceneggiatura originale: Anatomia di una caduta, The Holdovers, Maestro, May December, Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale: American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Povere creature!, La zona d'interesse

Miglior colonna sonora: American Fiction, Indiana Jones e il quadrante del destino, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Povere creature!

Miglior canzone originale: The Fire Inside – Flamin' Hot, I'm Just Ken – Barbie, It Never Went Away – American Symphony, Wahzhazhe (A Song For My People) – Killers of the Flower Moon, What Was I Made For? – Barbie

Miglior fotografia: El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Povere creature!

Miglior suono: The Creator, Maestro, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Oppenheimer, La zona d'interesse

Miglior scenografia: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Povere creature!

Migliori costumi: Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, Oppenheimer, Povere creature!

Miglior montaggio: Anatomia di una caduta, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer, Povere creature!

Miglior trucco e acconciature: Golda, Maestro, Oppenheimer, Povere creature!, La società della neve

Migliori effetti speciali: The Creator, Godzilla Minus One, Guardiani della Galassia Vol. 3, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Napoleon

Miglior film internazionale: Io capitano (Italia), Perfect Days (Giappone), La società della neve (Spagna), The Teachers' Lounge (Germania), La zona d'interesse (Regno Unito)

Miglior film d'animazione: Elemental, Nimona, Il ragazzo e l'airone, Robot Dreams, Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior documentario: Bobi Wine: The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger, 20 Days in Mariupol

Miglior cortometraggio: The After, Invincible, Knight of Fortune, Red, White and Blue, The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio d'animazione: Letter to a Pig, Ninety-Five Senses, Our Uniform, Pachyderme, War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Miglior cortometraggio documentario: The ABCs of Book Banning, The Barber of Little Rock, Island in Between, The Last Repair Shop, Nǎi Nai & Wài Pó