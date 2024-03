Perché gli Oscar 2024 sono stati i più importanti degli ultimi anni

Emma Stone, Cillian Murphy, Christopher Nolan

Gli Oscar 2024 si sono conclusi solo da poche ore, ma già è chiaro che è un'edizione che segna una cesura profondissima con gli ultimi anni. Si può anche dire che abbia ricostruito la fiducia, il consenso, l'armonia. Palese la presenza di una maggior meritocrazia e di un riconoscimento artistico più coerente, dopo anni in cui fin troppo avevano dominato giochi politici, di immagine, il politically correct e il tentativo maldestro di inseguire una supposta moralità, che aveva reso l'Academy l'ombra di se stessa. Eppure, come in tutte le edizioni, abbiamo avuto vincitori e sconfitti, ombre e luci.

Gerwig e Scorsese: i due volte di una dolorosa sconfitta

Partiamo col dire che senza ombra di dubbio i due grandi sconfitti di questa edizione sono Greta Gerwig e Martin Scorsese. Barbie si è portato a casa solo la statuetta per la canzone di Billie Eilish, ma per il resto, comprese le maestranze, niente da fare, è stata una debacle totale, ovvia conseguenza di un ridimensionamento netto del film che ha dominato i botteghini quest'anno. Già questo è un indizio importante, perché ci dice che l'Academy si è resa conto che valore artistico e valore commerciale non sono la stessa cosa, che il pubblico conta ma fino ad un certo punto. Si sono seguite maggiormente le indicazioni della critica internazionale, che da subito del resto aveva espresso più di una perplessità sul risultato finale.

Certo la concorrenza era altissima, ma col passare del tempo Barbie ha come prosciugato il credito, è apparso quello che è stato: un film per il grande pubblico divertente, aggraziato, graffiante ma anche in più di in un elemento contraddittorio, forse anche un tantino ipocrita. Chi deve gridare vendetta in realtà è soprattutto il grande Martin Scorsese, visto che Killers of the Flower Moon lo rende ancora una volta protagonista di un record vergognoso: 10 candidature e neppure una statuetta alla fine della corsa. Forse il suo film paga l'aver riportato con grande forza all'ordine del giorno una pagina vergognosa degli Stati Uniti d'America, a conferma di quanto certe operazioni all'Academy non piacciano mai. Conferma anche lo scarsissimo amore che da sempre intercorre tra il grande maestro della New Hollywood e gli Oscar.

Non è andata bene neppure a Spider-Man: Across the Spider-Verse, al Maestro di Bradley Cooper, e Sandra Huller, presente in due dei migliori film dell'anno, ha dovuto arrendersi come Lily Gladstone e le altre a lei: Emma Stone. Poor Things! di Yorgos Lanthimos verrà ricordato soprattutto grazie a lei, ormai l'attrice di punta di Hollywood, capace di sbarazzarsi di tutta la concorrenza. Altro grande sconfitto almeno per noi, è stato Io, Capitano di Matteo Garrone, ma di certo c'erano ben poche speranze, al netto di certe uscite infelici di alcuni divi di casa nostra, che per fortuna non sono state sostanzialmente annotate oltreoceano, altrimenti sai che figura.

Un cinema di maggior respiro e di minor populismo

Il grande vincitore è Christopher Nolan. Oppenheimer di porta a casa 7 Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore Protagonista per Cillian Murphy, Miglior Attore Non Protagonista per Robert Downey Jr., Montaggio, Fotografia e Colonna Sonora. Oppenheimer alla fin fine si è mangiato Barbie, il che è un'altra indicazione importante su come gli incassi non siano più la carta per forza vincente, quanto i grandi autori siano tornati a dire la loro. Grazie tante Greta Gerwig, è stata la sintesi, ma ora passiamo a cose serie. L'Academy diventa più cinema internazionale, non si possono più ignorare i capolavori che vengono da altrove, il pubblico ha fame di varietà e quindi, al netto della Miglior Sceneggiatura a Non Originale ad The Holdovers e della statuetta alla Randolph, sono La Zona d'Interesse e Anatomia di una caduta, così come l'ultimo capolavoro di Miyazaki, a spingere per uno spirito maggiormente internazionale della rassegna.

Pare passato un secolo da quando l'Academy aveva imboccato una strada pericolosa, si era coperta di ridicolo nelle premiazioni in modo a dir poco imbarazzante, Gli Oscar dati a CODA, Nomadland, nonché l'eccessiva valanga di riconoscimenti ad Everything Everywhere All At Once dell'anno scorso, lasciano il posto ad una maggior centralità dei grandi Festival, ad una volontà di compromesso non al ribasso ma con al centro la qualità prima di ogni altra cosa. La verità è che quest'anno ha segnato il ritorno del cinema, quello vero, quello in grande stile, quello fatto di idee di qualità, di arte vera, ed ecco quindi l'Oscar a Godzilla: Minus One, solo 15 milioni di dollari per vincere i migliori effetti speciali, alla faccia di Marvel, Warner, Sony e compagnia bella.

In tutto questo, la Francia piange l'ennesimo parziale insuccesso: se la Triet vince l'Oscar per Miglior Sceneggiatura, l'industria cinematografica transalpina, la migliore del mondo, non riesce mai a sfondare in America, sbaglia sempre strategia. Noi siamo messi ancora peggio. Matteo Garrone è stato una foglia di fico con cui coprire un'industria che in realtà non c'è, non esiste, rimane giurassica per temi, linguaggio e rinnoviamento e sai Dio quando ci ricapiterà di vedere qualcuno impugnare una statuetta. Sono già passati10 anni da La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.