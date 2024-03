Le pagelle degli Oscar 2024

Oscar 2024

Si è appena conclusa la 96esima edizione degli Osca 2024, i più prestigiosi e antichi premi cinematografici che ogni anno sanciscono i migliori registi, attori, sceneggiatori e tutto il meglio del cinema internazionale dell'anno precedente. Un'edizione, quella di questo 2024 ricca di tanti grandi titoli, forse talmente tanti da non lasciare spazio a tutti di prendersi i dovuti riconoscimenti. Oppenheimer ha trionfato con 7 premi Oscar, meritati seguito da Povere Creature! di Yorgos Lanthimos che si è portato a casa ben 4 statuette d'oro tra cui quella come Migliore Attrice Protagonista per l'interpretazione unica nel suo genere di Emma Stone. E poi ancora La zona d'interesse si è imposto come uno dei film più premiati ottenendo anche l'Oscar come Migliore Film Internazionale facendo così spegnare il sogno di Matteo Garrone di vincere l'Oscar con Io Capitano, sogno che è sempre rimasto tale data la forte e difficilmente battibile concorrenza con cui ha dovuto avere a che fare il regista italiano.

Ma se alcuni titoli si sono imposti più di altri, ce ne sono alcuni che sono rimasti a bocca asciutta tornando a casa (forse immeritatamente) a mani vuote. E parliamo di grandi nomi come Martin Scorsese e il suo ultimo grande lavoro Killers of the Flower Moon che è uno dei grandi snobbati di questi Oscar 2024 (anche se tutti credevano avrebbe vinto almeno il premio come Migliore Attrice Protagonista per l'interpretazione di Lily Gladstone che sarebbe stata così la prima nativa americana a vincere un Oscar - ma evidentemente non è ancora arrivato il momento per un cambiamento così importante nella società contemporanea). E poi c'è Bradley Cooper che nonostante un lavoro eccezionale fatto come attore ma anche come regista del film Maestro, sul compositore Leonard Berstein, non ha ottenuto proprio nulla in questi Premi Oscar se non qualche inquadratura durante la diretta del Dolby Theatre di Los Angeles. Serata amara anche per Barbie, già snobbato alle nomination, figuriamoci alla premiazione aggiudicandosi un solo ma meritatissimo Oscar per la Migliore Canzone Originale con il brano What Was I Made For? di Billie Eilish e Finneas.

Ma, al di là di vincitori e snobbati, quali sono stati i momenti migliori (e peggiori) di questa notte degli Oscar 2024? Chi ci ha fatto più emozionare e chi, invece, non ci ha convinto più di tanto? Ecco le pagelle degli Oscar 2024 con tutto il meglio e il peggio di questa 96esima edizione dei premi per chi dovesse essersela persa.

Billie Eilish, emozione pura (voto: 10)

A Billie Eilish è bastata la sua sola voce, quasi sussurrata, gli occhi chiusi e suo fratello al pianoforte per fermare il tempo, il cuore ed emozionare la platea intera degli Oscar 2024 insieme a tutto il pubblico a casa. Sicuramente il momento più bello ed emozionante di questi Oscar e una performance che, come quella di Lady Gaga agli Oscar dello scorso anno quando ha cantato Hold My Hand struccata e con una semplice t-shirt nera, è già entrata a far parte della storia della musica e della tv.

Jimmy Kimmel, presentatore spento (voto 5)

Confermato alla conduzione degli Oscar per la quarta volta, Jimmy Kimmel, un veterano della tv americana e uno dei volti più amati dal pubblico Oltre Oceano è stato, forse, la persona che ci ha deluso di più in questi Oscar 2024. Entrato in scena subito con una vena polemica e incolpando i presenti in sala per aver escluso dalle nomination Greta Gerwig nella categoria di Migliore Regia, Kimmel è stato, in questi Oscar 2024, una figura davvero poco memorabile. Apparso spento, poco brillante e non con tutta questa voglia di fare da conduttore a una delle serate televisive più importanti al mondo, Jimmy Kimmel è stato oscurato dagli stessi performer e co-conduttori diventano una sorta di fantasma che appariva e spariva di tanto in tanto senza lasciare alcun segno. Deludente anche nelle sue gag.

Emma Stone e lo strambo discorso per l'Oscar come Migliore Attrice (voto: 6-)

Emma Stone ha vinto l'Oscar come Migliore Attrice e per lei è il secondo della sua carriera dopo quello ottenuto per la sua performance in La La Land di Damien Chazelle nel 2017. Una vittoria, però, che è risultata forse l'unica sorpresa di questi Oscar che, alla fine, hanno confermato le attese dei bookmakers. Questo premio, però, erano tutti convinti sarebbe andato all'attrice nativa americana Lily Gladstone che sarebbe stata la prima indigena americana a vincerne uno nella storia. E forse un po' questo mancato premio a Gladstone ci è dispiaciuto - anche se non mettiamo in dubbio la performance eccezionale di Stone in Povere Creature!. Però qualcosa, nel suo discorso di accettazione un po' strambo, un po' a caso e quasi "dato per scontato" non ci è piaciuto tanto. Quindi a Emma Stone siamo una quasi sufficienza anche se avrebbe potuto meritare molto di più.

Gli ospiti di Alberto Matano su Rai 1 (voto: 4)

Quest'anno, la diretta della notte degli Oscar è passata da Sky alla Rai con una serata condotta da Alberto Matano che, durante la cerimonia di premiazione degli Oscar, ha commentato insieme a qualche ospite in studio quello che stava accadendo a Los Angeles e i premi vinti da attori, film e maestranze del mondo del cinema. Un salottino di casa messo a disposizione di tutto il pubblico italiano che, però, non ha fatto che assistere a commenti troppo soggettivi, giudicanti e poco ad ampio spettro che hanno reso, quello su Rai1, un chiacchiericcio non così significante di sottofondo a una grande serata come quella degli Oscar. Troppi i giudizi personali non argomentati, troppa l'attenzione a mettere in evidenza le proprie carriere e le proprie preferenze e pochi commenti interessanti e che potessero guidare uno spettatore non per forza a conoscenza di ogni particolare dei film in concorso. Una diretta poco riuscita e un po' troppo simile ai classici salottini pomeridiani televisivi. Forse, per la serata degli Oscar, bisognava alzare un po' l'asticella.