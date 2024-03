Il momento in cui Ryan Gosling canta insieme a Emma Stone agli Oscar 2024

Gli Oscar sono un momento di premiazione, celebrazione ma anche divertimento. E il divertimento alla 96esima edizione degli Oscar 2024 è arrivato con la travolgente esibizione di Ryan Gosling che, si è svestito dei panni di attore per diventare cantante. Ma facciamo un passo alla volta.

C'è stato un momento durante la notte degli Oscar 2024 che ha fatto impazzire i fan di Ryan Gosling e fatto sognare tutti i fan del film La La Land. Come mai? Perché per un attimo ci è sembrato di vedere sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles due dei personaggi più amati del mondo del cinema: Mia e Sabastian, i protagonisti del film di Damien Chazelle interpretati proprio da Gosling e Stone.

L'attore americano, infatti, si è esibito durante la 96esima edizione degli Oscar, cantando il brano tratto dal film Barbie, I'm Just Ken con tanto di abito fucsia brillantinato. Durante l'esibizione, però, Gosling si è avvicinato prima a Greta Gerwig e alle attrici del film Margot Robbie e America Ferrera per poi passare il microfono alla sua collega Emma Stone, seduta in prima fila e pronta a cantare, a scquarciagola, le parole della canzone insieme a Ryan Gosling.

Un momento davvero unico che ha fatto tornare in mente le performance del musical La La Land che ha consacrato, nel 2016, i due attori che avevano cantato e ballato insieme nel film, ormai leggenda, e che ora sono tornati a farlo nella notte degli Oscar da veri protagonisti. Emma Stone, infatti, si è lasciata andare a un momento di leggerezza e divertimento insieme al suo collega e sembra proprio aver apprezzato molto il fatto che Gosling l'abbia chiamata a cantare con lui.