Paola Cortellesi al Quirinale per i David, la dedica alla figlia: "Laura è stata la mia musa"

"La dedica a mia figlia l'ho impressa sullo schermo, è una componente personale, emotiva, ma in questo caso è più larga. Laura è stata la mia musa, ma il film è per tutte le ragazze, per tutte le bambine che saranno ragazze e che dovranno occuparsi di difendere i nostri diritti": così Paola Cortellesi ha parlato della sua Laura, nata dall'amore per il marito, il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, a proposito del suo film C'è ancora domani, in occasione della cerimonia che si è svolta al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello. Il suo film che ha segnato il suo esordio in regia ha ottenuto 19 candidature, un record per un debutto: "Io sono una signora di mezza età, ho fatto del mio meglio", ha detto con ironia Cortellesi. Poi la riflessione: "Ora è bene che le ragazze e i ragazzi insieme si occupino di difendere quello che è stato conquistato con grande difficoltà da altre persone". Grande l'emozione per un evento così eccezionale: "È bellissimo, capita di rado", ha aggiunto: "Se poi succede per un debutto è una cosa magnifica. È meraviglioso che il Presidente celebri gli artisti è motivo di orgoglio per tutte le persone che sono qui. Quest'anno per me è stato un debutto e quindi l'emozione è raddoppiata".

"In attesa di conoscere questa sera i nomi delle vincitrici e dei vincitori, vorrei rivolgere i miei complimenti a chi ha ricevuto i premi già assegnati: Paola Cortellesi, Margherita Giusti, Justine Triet" ha dichiarato il capo dello Stato Sergio Mattarella: "Si potrebbe dire: tre donne premiate, un bel segnale; ma non lo farò: mi apparirebbe improprio e riduttivo, perché quanto avvenuto va considerato nella normalità".