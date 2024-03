Paolo Virzì, lite in un cinema per la "pessima proiezione" del suo film

"Scusate tanto, evitate di andare a vederlo qui". La frase è stata scritta a pennarello da Paolo Virzì sulla locandina, del suo film "Un altro Ferragosto", del cinema Ambrosio. Il regista, che consiglia anche altri cinema cittadini dove andare ad assistere al suo sceneggiato, chiude così l'evento di presentazione che si è tenuto in una delle sale del noto cinema di Corso Vittorio Emanuele II il 12 marzo.

Il livornese, che è stato anche direttore del Torino Film Festival, doveva presentare il seguito di "Ferie d'agosto", il film dove si ritrovano, a distanza di molti anni, in vacanza a Ventotene, le famiglie Molino e Mazzalupi. Ma per nulla soddisfatto della qualità di proiezione al termine della pellicola ha lasciato la sala affermando: "Credo che abbiate diritto al rimborso del biglietto. Magari ve lo vengo a ripresentare un'altra volta, perché sono stupito che a Torino possano proiettare in modo così scadente. Scusate davvero tanto", scrive TorinoToday.

Dopo l'applauso dei presenti ha aggiunto: "Non è il mio film. Il Cinema Ambrosio era un cinema bellissimo, non so cosa sia successo", spiegando che il problema sarebbe dovuto al vetro sporco, aggiungendo che sarebbe bastato pulirlo. Qualcuno tra il pubblico, forse per 'consolarlo', gli ha detto di essersi goduto lo stesso la proiezione, chiedendosi però se certe scelte di luce fossero state fatte per dei rimandi con il precedente. Nulla di tutto ciò, come si è capito ampiamente dalla reazione di Paolo Virzì, che ha espresso tutto il suo rammarico dicendo: "Se poi volete possiamo chiacchierare, però usciamo fuori dal cinema Ambrosio, perché non merita la nostra presenza".

A La Stampa, Sergio Troiano, il proprietario del cinema ha comunicato che della questione se ne occuperanno i suoi legali: "Da noi Un altro Ferragosto non è più in programmazione in quanto Virzì ha invitato la casa di produzione 01 a togliermi il film. Mi è venuto anche addosso fisicamente: io non ho accettato la rissa perché sono un signore".