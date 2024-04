Penelope Cruz: 50 candeline per la gran dama di Spagna

Pare solo ieri che Penelope Cruz debuttava in Prosciutto Prosciutto di Bigas Luna, nel 1992, dopo aver tentato la strada della moda fin da giovanissima e aver messo a scena qualche particina sul piccolo schermo. Sono passati 32 anni da allora, la Cruz è diventata la principale ambasciatrice artistica della Spagna, capace dagli anni ‘90 di diventare uno dei principali protagonisti del mercato audiovisivo e di avere in lei una diva d’esportazione, la cui popolarità è più unica che rara nella storia del suo paese.

Dagli inizi nella Spagna alla riscossa al trionfo ad Hollywood

Penelope Cruz compie 50 anni. Da ormai trenta è un punto di riferimento per la rappresentazione della donna, una dimensione che dall’Europa, dalla Spagna che a fine anni ’80 e inizio anni ’90 abbracciava un’identità sempre più moderna connessa alla post transizione franchista, si è allargata al mondo intero che l’ha vista destreggiarsi in ogni genere immaginabile. Allieva del grande Juan Carlos Corazza (di base il mentore di due generazioni di attori di culto iberici), Penelope Cruz dopo Prosciutto Prosciutto nel 1992, con cui vince il suo primo Goya, comincia un progressivo avvicinamento a quel Pedro Almodovar di cui sarà la Musa per eccellenza. Prima però, collabora con registi italiani come Giovanni Veronesi, Aurelio Grimaldi, in Spagna è in Belle Époque di Treuba, La Celestina di Gerardo Vera. L’incontro con Almodovar però è la folgorazione, anche per il suo metodo di recitazione, la costruzione del personaggio che, per sua stessa ammissione, è tanto legata alla visione del regista, quanto foriera della sua capacità unica di essere chiunque in qualunque situazione.

Nessuna attrice degli ultimi decenni può vantare la sua capacità di essere camaleontica in modo viscerale, naturale, senza alcun lavoro drastico sulla fisicità come è diventato di moda Oltreoceano. Penelope Cruz da Carne Trémula del 1997, è finita in altri sei film del maestro spagnolo, simbolo di libertà, audacia, inclusività e rinnovamento dei generi, che con lui non sono più separati ma un flusso unico. L’apice? Difficile scegliere, ma Tutto su mia madre, del 1999, forse il miglior film del regista, è anche il momento chiave della carriera della Cruz, con Rosa, la suora laica incinta e sieropositiva. Treuba, Bigas Luna, torneranno nella sua carriera, ma intanto viene notata anche dal cinema americano. The Hi-Lo Country, Passione Ribelle, Il Mandolino del Capitano Corelli non sono più che tentativi di trovare il progetto giusto.

Blow, al fianco di Johnny Depp è quel progetto, è il film che le permette di fare da mattatrice come solo lei sa fare, nel ruolo della donna di uno dei cocaine cowboys che trovarono ricchezza e galera tra gli anni '70 e '80. Sarà però Vanilla Sky nel 2001 a renderla anche un sex symbol internazionale, rubando la scena a Cameron Diaz, al fianco di quel Tom Cruise di cui sarà anche compagna per qualche tempo. Già diva carica di premi e fama nel vecchio continente, diventa in breve l'altro anello di una catena ispanica che da Almodovar, ad Antonio Banderas, ora ha lei a completare il terzetto. Non un caso che alla fine arriva nel 2007 anche la prima candidatura agli Oscar, con quel Volver (naturalmente del suo mentore Pedro) che ci dice molto anche della chiave del suo successo e della sua immagine. Per sua fortuna il suo rapporto con i blockbuster americani sarà invece molto breve.

Un'attrice che è diventata il simbolo di un'intera industria

Penelope Cruz, il suo successo, non sono solamente legati alla sua eccezionale bravura, che nel corso degil anni la vedranno candidata altre tre volte agli Oscar per Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen (dove vincerà), Nine di Rob Marshall e Madres Parallelas sempre di Almodovar. In lei risplende da sempre una nuova visione di donna e di femminilità, in cui però in molti notarono fin da subito un fortissimo legame con ciò che anche l'Italia aveva donato in tal senso, quando il nostro cinema era un punto di riferimento. Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren... c'è molto di loro nella donne, nelle interpretazioni, nella stessa identità latina di cui Penelope Cruz è simbolo. La Cruz è una delle attrici più legate ai grandi marchi della moda e non solo, da Ralph Lauren a l'Oreal, da Nespresso a Chanel. Il suo legame con Javier Bardem, oggi il grande volto maschile d'esportazione del cinema iberico, ha coinciso sia con l'Oscar per il film di Allen, che con una totale rilettura dei rapporti tra coniugi artisti rispetto al solito: è lei la più famosa, la più importante.



Penelope Cruz di fatto è la gran dama di Spagna, quella Spagna che ha attraversato crisi e risalite, era il tempio della Generazione Erasmus e di miracoli sportivi, della nuova moda e del mondo LGBTQ+, poi ha fatto i conti con crisi econimica e tanto altro. Penelope Cruz è stata anche capace di non farsi intrappolare da una dimensione costantemente tragica o stereotipata che Hollywood poteva metterle addosso, di fatto se guardiamo alla cinematografia dei suoi ultimi anni, notiamo film molto diversi e soprattutto film spagnoli di grande richiamo tra i migliori. Finale a sorpresa - Official Competition l'ha vista parodiare il movimento femminista e l'ambiente culturale di cui è stata doppia ambasciatrice in modo mirabile. Dolor y Gloria e Madres Parallelas le ha permesso di confrontarsi con temi importanti come l'omossessualità, il ricordo del regime franchista con cui la Spagna non ha mai fatto i conti veramente e la diverse visione della maternità.

Tutto in un giorno di due anni fa, sempre per rimanere in tempi recenti, è stato il film simbolo in Spagna della crisi immobiliare dei ceti popolari, distrutti dalle banche e dal mercato finanziario. Oggi che compie 50 anni, forte di una filmografia incredibile per varietà, percorsi, di un attivismo che è cresciuto così come cresceva la sua centralità, bisogna anche riconoscere che è soprattutto grazie a Penelope Cruz se il cinema spagnolo ha trovato un modo di porsi sul mercato internazionale in modo moderno e accattivante come identità e messaggio. Qualcosa che l'Italia non è riuscita a fare nello stesso arco di tempo, a dispetto di basi e potenzialità incredibilmente maggiori e una tradizione molto più consolidata, di tanti talenti, schiacciati come siamo da quella conservazione e logiche provinciali, che ad una Cruz italiana non avrebbero mai permesso di spiegare le ali.