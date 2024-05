Perché il film Mothers' Instinct è vietato ai minori

Arriva nei cinema italiani, dal 9 maggio, il nuovo film con protagoniste i premi Oscar Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye, Zero Dark City, The Help) e Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada, Les Misérables), Mothers' Instinct. Si tratta di un thriller ad altissima tensione opera prima del direttore della fotografia Benoit Delhomme, che esordisce dietro la macchina da presa con un film oscuro e sconvolgente sulla storia di due donne, due mamme e due migliori amiche che arrivano a toccare il fondo assalite da sospetti, paranoia, sensi di colpa e sete di vendetta.

Questo raffinato noir dal ritmo incalzante e dalle atmosfere hitchcockiane segue, infatti, il progressivo deteriorarsi dei rapporti tra Alice (Chastain) e Céline (Hathaway) a seguito di un brutto incidente di cui è vittima il figlio di una di loro due. Ma ad aver trasformato questo film già in un caso non è solo la sua bellezza ma il fatto che è vietato ai minori.

Mothers Instinct, infatti, ha ottenuto il divieto di visione per i minori di 14 anni. Una disposizione, quella della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, assolutamente inusuale per un’opera cinematografica di genere thriller. Ma perché?

Perché Mothers' Instinct è vietato ai minori: la spiegazione

La visione di Mothers' Instinct, in Italia, è vietata ai minori di 14 anni a causa dell’alta tensione psicologica della trama che potrebbe turbare un pubblico più giovane e non solo. Nel film, infatti, vengono mostrate scene psicologicamente forti e portati sullo schermo temi delicati quanto turbanti legati alla maternità, al lutto e allo sfruttamento dei bambini per i propri scopi egoistici.

La decisione di vietare il film, che pur essendo un thriller ha l'impressione di essere quasi una storia vera, è riprova della forza filmica impattante di questa pellicola in cui le due attrici di fama mondiale hanno, ancora una volta, mostrato incredibili doti recitative con l’intenzione di attirare e stimolare l’attenzione dello spettatore che sino alla fine potrà meravigliarsi dell’epilogo inaspettato.

Mothers' Instinct: il trailer